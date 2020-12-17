أحمد عز لـ«الوطن»: أتمنى تجسيد رجل المستحيل لتحقيق أمنية نبيل فاروق

«أحلم برؤية شخصية رجل المستحيل على الشاشة وأحمد عز الأنسب لتجسيدها».. هكذا كانت أمنية الكاتب الراحل نبيل فاروق، الذي لم يمهله القدر لتحقيقها، بعد وفاته يوم الأربعاء قبل الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته عن عمر يناهز 64 عاما.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الأمنية ومدى إمكانية تحويلها لواقع، خاصة أن سلسلة روايات «رجل المستحيل»، كانت الأقرب إلى الشباب، الذين كانوا يعتبرون شخصية «أدهم صبري» رمزا وقدوة لهم.

وتواصلت «الوطن»، مع النجم أحمد عز لسؤاله عن موقفه من أمنية نبيل فاروق، وترشيحه لتجسيد الشخصية، حيث قال: «نبيل فاروق كان وسيظل صاحب فضل عليّ، فكنت أستشيره في أمور عديدة، لأنه كان أبا يتسم بالهدوء والعقلانية، وكان يحلم برؤية رجل المستحيل أدهم صبري على الشاشة، وهو أول من رشحني لتجسيدها».

وتابع: «أتمني أن أحقق له حلمه بتجسيدي لهذه الشخصية، وحتى لو لم أجسدها، فأتمنى أن يتحول حلمه لواقع، لأنه حقا كان رجلا عظيما بكل ما تعنيه الكلمة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

وفي سياق مختلف، أوضح عز أنه يواصل حاليا تصوير مشاهده في مسلسله الجديد «هجمة مرتدة»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، لافتا إلى أنه قطع شوطا كبيرا من تصويره، بعد إنهائه تصوير عدد من المشاهد الخارجية في دولة صربيا، خلال الأسابيع الماضية.

وأكد عز، أنه يصور عددا من المشاهد تجمعه بالفنانة التونسية هند صبري والفنان هشام سليم، لافتاً إلى أن أحداث مسلسله مأخوذة عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية.

ويشارك في بطولة «هجمة مرتدة» صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ماجدة زكي، محمد جمعة، ندى موسي، مايان السيد، خالد أنور، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، إنتاج شركة «سينرجي».