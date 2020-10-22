فيديو.. أحمد عز: مؤمن زكريا شخص طيب وربنا يتم شفاؤه على خير

حل النجم أحمد عز، ضيفا في أولى حلقات برنامج "وش تاني"، والذي تقدمه "الوطن"، عبر موقعها وقناتها الرسمية على "يوتيوب"، وذلك في تمام الثامنة مساء كل خميس، من تقديم الصحفي خالد فرج.

وعن حضور اللاعب مؤمن زكريا لمسرحية "علاء الدين" ودعم الفنان أحمد عز له، قال "عز" إنه لديه إحساس ويقين، بأن الله سيتم شفاؤه على خير، مؤكدا أن مؤمن زكريا بداخله شخص طيب للغاية، وأتمنى له النجاح، وأن يشفى من مرضه ويعود أفضل مما كان.

وأضاف "عز"، أن الموقف الذي تعرض له مؤمن زكريا، يعلمنا بأن تلك هي الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وأن المرض وارد أن يحدث لنا جميعا.

كما تحدث "عز" ببرنامج "وش تاني" عن ذكريات أول حب في حياته قال "عز" خلال الحلقة بأنه عاش أول قصة حب حينما كان في الصف السادس الإبتدائي، وعن تصريحه بالحب أوضح "عز" بأنه حين يقع في الحب لا يستطيع أن يداري ذلك ولكن يظهر على وجهه، فهو شخصية واضحة سواء في الحب أو الخصام.

"وش تاني"، هو برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الزميل خالد فرج عبر الحسابات الرسمية لجريدة "الوطن" بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن الجانب الآخر من حياة نجوم الفن.

وكان الفنان أحمد عز، عاد إلى القاهرة قادمًا من الإسماعيلية، بعد إنهائه تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

وقال عز في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه يُصور مشاهده حاليًا داخل استوديو شريف عرفة، ومن المقرر استمرار التصوير هناك لأيام عدة قبل انتقاله لموقع تصوير آخر، مضيفًا أن الفيلم يتعرض لتأثير الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال الفترة من 1906 إلى 1920.

وأشاد "عز" بكواليس التصوير التي يسودها الحب والتفاهم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع كريم عبدالعزيز.