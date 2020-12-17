إغلاق شامل وحظر تجول في اليونان وبولندا.. ونيوزيلندا تسيطر على كورونا

تواصل الدول الأوروبية، تشديد الإجراءات وقيود الإغلاق، أمام ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، خاصة مع اقتراب أعياد عيد الميلاد ورأس السنة، حيث قررت السلطات اليونانية، فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة فجرا، في 3 مناطق قريبة من العاصمة أثينا، سجلت إصابات مرتفعة على مدار الفترة الماضية.

وفرضت بولندا، إغلاق شامل على كامل أراضيها، اليوم، على مدار 3 أسابيع يبدأ من 28 ديسمبر ويستمر حتى 17 يناير المقبل، ويشمل الإغلاق الفنادق والمنتجعات السياسية بالإضافة إلى المراكز التجارية، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

بينما جاءت نيوزيلندا على فائمة الدول الأكثر نجاحا في مكافحة الفيروس التاجي، حيث لم تسجل أكثر من ألفي إصابة بـ«كوفيد- 19»، بينما اقتصرت حالات الوفاة على أرضها على 25 حالة فقط، وأرجعت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، نجاح بلادها في السيطرة على تفشى الفيروس إلى الإغلاق الصارم الذي فرضته البلاد في مارس الماضي، وفقا لحوارها مع وكالة «أسوشيتد برس».

وأشارت رئيس الوزراء النيوزيلندية إلى أن بلادها ظلت أكثر من 100 يوم دون تسجل حالات جديدة، ومع عودة تسجيل الحالات في أغسطس الماضي عادت لفرض إغلاق جديد لتنجح في السيطرة على تفشي الفيروس التاجي من جديد.

ولم تنخفض حدة الموجة الثانية من فيروس كورونا في أوروبا حتى الآن، سجلت ألمانيا اليوم أعلى حصيلة إصابات يومية على أرضها، حيث تجاوزت للمرة الأولى حاجز الـ30 ألف إصابة، كما سجلت هولندا رقما قياسيا جديدا في الإصابات لليوم الثاني على التوالي، مسجلة 12 ألف إصابة.

ومع ارتفاع حدة الإصابات ترتفع معدلات الوفيات، فأصبحت أوروبا هى أعلى منطقة في العالم تسجيلا لوفيات الفيروس التاجي بعد ما تجاوزت النصف مليون حالة وفاة من إجمالي 1.6 مليون وفاة على مستوى العالم.