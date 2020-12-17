«الصحة»: اللقاح الذي حصلت عليه مصر آمن وفعال وتجاربه بمنتهى الدقة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إلى الإمارات جاء لشكر هذه الدولة حكومة وشعبا على توريد لقاح فيروس كورونا إلى مصر، ومن المتوقع أن تتوالى دفعات لقاحات فيروس كورونا إلى مصر تباعا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن زيارة وزير الصحة تم فيها استعراض تجربة مصر في جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المصريين والاقتصاد وعجلة التنمية الاقتصادية.

مجاهد: جرى تبادل الخبرات بخصوص مواجهة كورونا

وأوضح أنه قد جرى تبادل الخبرات لما في ذلك من أهمية على الحكومتين والشعبين في مواجهة فيروس كورونا، كما تم تبادل نتائج التجارب الإكلينيكية الخاصة بالتجارب السريرية للقاح الصيني، كما أن استيراد اللقاح لا يأتي إلا عندما يتم التأكد من كونه لقاح أمن وفعال 100% ودراسة مأمونيته وفعاليته تمت على أفضل وجه: «بعد ما اللقاح بيجي مصر بيتم دراسته بدقه واستكمال موافقاته في هيئة الدواء المصرية، وهوما يتم الآن قبل وضع آلية لتوزيعه على الفئات الأكثر عرضه للأصابة».

وأكد أن كافة الإجراءات الخاصة بالتأكد من سلامة ومأمونيه اللقاح تجرى بمنتهي الدقة وبالجهات المنوطة بذلك، حيث أن المعامل المنوطه بذلك تقوم حاليا بفحص العينات الخاصة باللقاح، وجارٍ عرض آلية لتوزيع اللقاح على الفئات الأولى به، وعلى الفور، سيتم إعلان توفيره للأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس.

الصحة: شركة الدواء الإماراتية G42 دعمت مصر لتكون أولى الدول الأفريقية حصولا على لقاح الفيروس

وأشار إلى أن شركة الدواء الإماراتية G42 قد دعمت مصر كثيرا لتكون أولى الدول الأفريقية حصولا على لقاح فيروس كورونا الصيني، كما تناول اللقاء بين الجانبين لأن تصبح مصر مركزا لإنتاج اللقاحات بشكل عام وليس لقاح كورونا فقط، في إطار شراكة ستتم مع شركة «ساينوفارم»، وكذا إدخال التكنولوجية الصناعية في ذلك.

وتابع: «فيه عملية تزويد لخطوت أنتاج المصانع اللقاح وسيتم التطوير خلال الفترة المقبلة حتى تكون مصر مركزا لتصنيع اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عامل، والجانب الإماراتي أبدى استعداده الكامل للتعاون مع الجانب المصري في ذلك».