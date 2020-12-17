وفاة رابع مسعف بالدقهلية متأثرا بفيروس كورونا

توفي مسعف من العاملين بإسعاف أجا، التابع لمديرية الصحة بالدقهلية، مساء الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من وجوده في العزل.

ونعت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، المسعف طاهر محمد طاهر يوسف، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة النقابية في نعيها للمسعف، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «مازال فيروس كورونا يواصل حصد الأرواح، إسعاف الدقهلية يفقد شهيد جديد من شهداء الفيروس الملعون، ببالغ الحزن والأسي ننعى الزميل طاهر محمد طاهر، مسعف بوحدة إسعاف أجا، والجنازة بعد صلاة الجمعة من قرية البساتين بأجا».

وأكد مصدر طبي، أن المسعف دخل عزل مستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، المستجد، وتدهورت حالته إلي أن توفي مساء اليوم.

يذكر أن إسعاف الدقهلية، فقد 4 ضحايا، خلال مقاومة فيروس كورونا وهم 3 سائقين ومسعف واحد وهم: أحمد مجدى السائق، بإسعاف ميت غمر، ووليد عبد الباسط، 35 سنة، السائق من العاملين بإسعاف ميت غمر، والسائق مصطفي إبراهيم رجب درويش، 52 سنة، بقرية "أوليلة" بمركز ميت غمر ، والمسعف حازم محمد العيسوي، بإسعاف ميت سلسيل من قرية " الاتحاد" بمركز ميت سلسيل.

وكانت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، قد نعت أمس، الدكتور محمد عباس، الذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا "كوڤيد 19" ليصبح "الشهيد رقم 47" بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه جرى ضم اسم الدكتور محمد عباس، إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، ليصل عدد المقيدين بها إلى 47 طبيبا، التي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الطبيب توفى بمستشفى عزل جامعة المنصورة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد مكث الشهيد بعناية عزل مستشفى جامعة المنصورة لمدة أسبوع حتى وافته المنية.