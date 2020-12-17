«الأرصاد»: بدء فصل الشتاء رسميا يوم 21 ديسمبر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الحالي شهد حالة واضحة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد الماضي وحتى أمس، ما بين ارتفاعات في درجات الحرارة ورياح جنوبية مثيرة للأتربة وانخفاضات في درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

شاهين: طقس اليوم به استقرار بالأحوال الجوية

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومع بداية، اليوم، فقد حظى الطقس باستقرار واضح في الأحوال الجوية وهدوء في سرعات الرياح وشبورة مائية كانت كثيفة على أغلب الطرق نتيجة الاستقرار، وهو الأمر الذي سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

الأرصاد: الأسبوع المقبل بدرجات حرارة منخفضة

وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد درجات حرارة ما بين 19 لـ20 درجة مئوية على شمال البلاد، ولكن وفي فترات الليل ستكون درجات الحرارة منخفضة مع بدء فصل الشتاء يوم 21 من الشهر الجاري، ويجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار غدا، ستكون خفيفة على مناطق متفرقة، وفي أوقات متفاوتة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولكنها طبيعية وغير مؤثرة على النشاط اليومي للمواطنين.

وأكد أنه ستكون سرعات الرياح هادئة، وهو الأمر الذي ستشهده كافة قطاعات الدولة بما فيها الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، وهو ما سيكون له دور إيجابي في ارتفاع الأمواج.