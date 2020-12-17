حالة الطقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على أغلب المحافظات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي والإعلامي حسام الدين حسين، فقرة خاصة عن حالة الطقس اليوم في مصر، والذي يشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة إلى جانب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في أغلب محافظات جمهورية مصر العربية.

وبحسب تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وقد تصل إلى رعدية أحيانا على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار على القاهرة والجيزة والوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة، وأمطار أقل حدة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

وكشف البرنامج عن بيان بدرجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة، وإليكم الدرجات:

محافظة القاهرة: العظمى 20 والصغرى 13

محافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15

محافظة مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 14

محافظة بورسعيد العظمى 19 والصغرى 14

محافظة دمياط العظمى 18 والصغرى 15

محافظة الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12

محافظة السويس العظمى 20 والصغرى 15

العريش العظمى 20 والصغرى 13

طابا العظمى 19 والصغرى 13

سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 4

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18

الغردقة العظمى 24 والصغرى 15

محافظة الفيوم العظمى 20 والصغرى 12

محافظة بني سويف العظمى 20 الصغرى 12

محافظة المنيا العظمى 21 والصغرى 11

محافظة أسيوط العظمى 22 والصغرى 11

وشهدت جمهورية مصر العربية على مدار الأيام القليلة الماضية حالة من التقلبات المناخية والجوية الواضحة والتي أدت إلى تعطيل الدراسة في عدد من محافظات مصر المختلفة.