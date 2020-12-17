الانتهاء من اختبارات تأهيل قيادات الجهاز الإداري لوزارة التخطيط

انتهت المقابلات الشخصية للمتقدمين من الدفعة التاسعة لمنحة تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، اليوم، بالتعاون مع جامعة اسلسكا الدولية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويعتبر هذا البرنامج، من أهم البرامج التي تعمل عليها وزارة التخطيط وجامعة اسلسكا، في الفترة الحالية، ضمن خطة مصر الاستراتيجية 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات، والارتقاء بالعنصر البشري، دعما للقيادة السياسية المصرية، التي تعمل على خلق كوادر شابة بالجهاز الإداري المصري، لتأهيل عدد 1500 كادر، للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية، وماجستير إدارة الأعمال الحكومية.

مدة دراسة المرحلة الأولى 4 أشهر

وأجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين، الدكتور جمال درويش أستاذ الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بكلية حاسبات وذكاء اصطناعى جامعة القاهرة رئيس قطاع الحاسبات والمعلومات، بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار جامعة اسلسكا، وجيهان متولي مدير البرنامج الحكومى بجامعة اسلسكا، وياسمين عثمان مديرة مشروع التدريب بوزارة التخطيط.

جدير بالذكر، أن مدة دراسة المرحلة الأولى 4 أشهر يحصل من يجتازها على شهادة فى أساسيات الإدارة، ويتم نقل الحاصلون على أعلى التقديرات على المرحلة الأولى، إلى المرحلة الثانية، ومدة دراستها 4 أشهر، يمنح من يجتازهم دبلوم إدارة الأعمال الحكومية، ومن يجتاز هذا الدبلوم بأعلى تقدير في المواد الأكاديمية، وأعلى درجة في امتحان اللغة الإنجليزية، ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة ماجستير إدارة الأعمال.

وفيما يلى مراحل اختيار المتقدمين للمنحة:

1- أرسلت وزارة التخطيط، خطابات رسمية لجميع الوزراء والمحافظين بالتفاصيل الخاصة بالمنحة، لترشيح من ينطبق عليهم الشروط.

2- يتقدم الموظف بطلب ترشيح إلى الإدارة المعنية لجهته، ويتم إرسال الترشيحات من مكتب الوزير، أو سكرتير عام المحافظة إلى وزارة التخطيط.

3- يعاد إرسال الترشيحات ممن انطبقت عليهم الشروط إلى وزارة التخطيط، بإدارة المواهب والتميز المؤسسي.

4- يتم مخاطبة المرشحين للحصول على المنحة بشكل مباشر من خلال الجامعة، على رقم هاتفهم والبريد الإلكتروني، لتحديد موعد إجراء اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية، لمن يجتاز الاختبار.

5- من يجتاز الاختيار والمقابلة، تحدد لهم مواعيد بدء المرحلة الأولى من المنحة.