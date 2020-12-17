أحمد أمين عن تصوير جزء ثانٍ من «ما وراء الطبيعة»: «محدش عارف»

قال الفنان أحمد أمين، بطل مسلسل «ما وراء الطبيعة»، إنه يتمنى تصوير جزء ثانٍ من المسلسل، ولكن هذا ليس أكيدًا.

وأضاف أمين، «محدش عارف، أنا نفسي يكون فيه موسم تاني لكن مش أكيد.. ومش شرط نجاح العمل يكون فيه موسم تاني»، لافتا إلى أنهم استغرقوا 80 يوما لتصوير 6 حلقات، وأخرج المسلسل مخرجان، وكل منهما كان لديه وجهة نظر، ومسألة وجود وظيفة «صاحب رؤية» في المسلسل، فهي فكرة جديدة حتى على الدراما الأمريكية نفسها، وعمرو هو أول شخص يؤدي هذه الوظيفة.

النسخ الأجنبة من المسلسل

وأضاف «أمين» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، تعليقا على النسخ الأخرى من المسلسل باللغات الأجنبية: «والنبي ياختي المصري مفيش أحلى منه.. وصوت الدوبلاج الإنجليزي كان جميل جدا لدرجة إني دورت عليه علشان يكمل المسلسل مكاني».

وتابع أنه سعيد بأداء شخصية من بين أربع شخصيات أثرت في الكثير من الأجيال، وهي شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، مضيفا، «أنا مؤمن بقانون الجذب، وهو ظن في الله، إنت بتظن في ربنا في حاجة، وهو يحقق ده».

أمين: «أنا ضعيف قدام الأكل»

وعن أغنية الطعام التي قدمها على قناة «ON» في برنامجه «أمين وشركاه»، قال: «أنا بحب الأكل جدا، وضعيف قدامه، وباكل أي حاجة، وهو ده مزاجي الوحيد، معنديش مزاج تاني».

وحل أبطال مسلسل «ما وراء الطبيعة» ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، حيث تحدثوا عن تفاصيل وكواليس العمل في المسلسل، الذي شارك إنتاجه محمد حفظي، ومن رؤية وإخراج عمرو سلامة.

ويؤدي أحمد أمين شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، في رواية «ما وراء الطبيعة»، وهو طبيب أمراض الدم العنيد الذي يواجه مغامرات في أجواء الرعب.