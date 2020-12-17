وليد مصطفى: نسعى للمنافسة بقوة في العالم العربي من خلال «القاهرة 24»

قال رجل الأعمال وليد مصطفى، إنه يسعى أن يكون موقع القاهرة 24، مؤسسة صحفية كبيرة، تنافس أكبر المواقع في العالم العربي، مضيفا أن المؤسسة سيوجد بها عدد كبير من الإصدارات المختلفة، كما تم الإعلان عن مجلس أمناء موقع القاهرة 24، وهم ماجد عثمان، وليد العيسوي، مدحت العدل، سناء منصور.

وهنأ رجل الأعمال وليد مصطفى خلال الحفل، الفنانة إلهام شاهين لفوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي، وكارول سماحة عن جائزة مهرجان الإسكندرية.

وكان حضر الحفل، مساء الخميس، الكاتب الصحفي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، محمود مسلم، لإطلاق إصدارات جديدة لموقع «القاهرة 24»، الذي يقام حاليا بأحد فنادق منطقة الزمالك.

وحرص على حضور الحفل، عدد كبير من الإعلاميين، من ضمنهم الإعلامي وائل الإبراشي، خالد أبو بكر، عمرو عبدالحميد، نشأت الديهي، كما حرص على الحضور من الفنانين، كل من النجمة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي.