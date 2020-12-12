اجتماع لبحث سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية في رأس السنة بجنوب سيناء

التقى المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعدد من ممثلي الفنادق المختلفة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، بمقر الغرفة، لبحث سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية في فترة رأس السنة الميلادية، وإجازات أعياد الميلاد المجيدة، وإجازة منتصف العام الدراسي، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية.

وقال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، في تصريح له، اليوم السبت، إنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على وضع خطة تسويق، وتنفيذها بالتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص على وسائل التواصل الترويجية المختلفة المرئية والمسموعة والمطبوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وطرح مبادرات مختلفة لتسهيل الانتقال إلى المقاصد السياحية.

وأوضح "الشيخ" أنه جرى استعراض التجارب السابقة، والتي أثبتت نجاحها في الترويج للسياحة، لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ خطة الترويج، إضافة إلى طرح العديد من الأفكار، وعلى رأسها تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية في المقاصد السياحية المختلفة للترويج لها عالميًا.

وأكد رئيس شعبة السياحة والفنادق، أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والفنادق، لها دور بارز في التنشيط السياحي، وتبذل مجهودات عديدة لجذب أسواق سياحية جديدة، إضافة إلى الدور التي تقوم به لتوحيد الجهود لتنشيط حركة السياحة داخليا وخارجيا.

وأشار رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إلى أن الغرفة أعدت أجندة عمل للترويج سياحيا لجميع مدن المحافظة السياحية عالميا، من خلال استغلال فترة الركود السياحي الذي تعاني منه جميع الدول السياحية عالميا، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أحمد الشيخ، أن السياحة البيئية والعلاجية بالمحافظة لم تنل وضعها العالمي الذي تستحقه، ولابد من الاهتمام بهما لجذب أكبر عدد من السائحين بجنوب سيناء، إضافة إلى استقطاب عمالة مدربة ومؤهلة للتعامل مع الأنماط السياحية، مما سيكون له أثر كبير في الترويج لها عالميا، لذلك نسعى لتدريب العمالة على أعلى مستوى، مع الترويج للسياحة البيئية كسياحة المخيمات والسفاري في الصحراء والمحميات، وسياحة الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة، والتي تعد كنوزا مصرية، إضافة إلى الطبيعة الجغرافية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة، مثل الجبال الملونة، والجبال البيضاء، ووادي "الوشواش، وقني"، وأبو جالوم، ومحمية "البلوهول، ورأس محمد، ونبق".

وأكد "الشيخ" أن السياحة الصحية، من الممكن أن تكون على رأس السياحة في جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة؛ لامتلاكها المقومات كافة الخاصة بها، فمثلا يمكن علاج الروماتيزم بالرمال، والعلاج النفسي والروحي من خلال الأماكن الطبيعية التي تمتلكها المحافظة.