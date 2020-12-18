5 إصابات بكورونا داخل الوسط الفني والإعلامي في 24 ساعة

شهد الوسط الفني والإعلامي، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الإصابات بفيروس كورونا.

فقد أعلنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، المُذيعة بشبكة تليفزيون الحياة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت «لمياء»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الحمد لله كورونا»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها والتماثل للشفاء.

وفي نفس اليوم، أعلنت الإعلامية آيات اباظة، إصابتها بفيروس كورونا هي وشقيقتها وبنات شقيقتها.

كما أعلنت أيضا الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت «بسنت»، على صفحتها الرسمية: «مساء الخير أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا وياريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفة جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين».

وأيضا في نفس اليوم، أعلنت الفنانة كوكي، شقيقة الفنانة روبي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وقالت: «الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله».

وكانت كوكي، أعلنت مخالطتها لمصابي فيروس كورونا المستجد دون أن تدرى، مما عرض أطفالها للخطر.

وكتبت كوكي، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «بجد لما تكون حاسس إنك عيان، وفي أعراض برد ولا كورونا، ما هما زي بعض، ماتختلطش بحد علشان دي أمانة، وعكس كده أنانية، وخصوصا إن في أطفال في المكان، أنا بسبب الاستهتار طلعت مخالطة لحالة كورونا، وعندي كل الأعراض أنا وجوزي، وعملنا مسحة، ربنا يستر على بناتي يا رب».

الفنانة دانا حمدان شقيقة ميس حمدان ومي سليم، هي الأخرى أعلنت إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت دانا «الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا، ادعوا لي تعدي على خير، كنت حابة جدا أطلع لايف وأرد على كل أسئلتكم النهارده بس مش قادرة خالص، إن شاء الله تتعوض أول ما أتحسن اليومين الجايين، دعواتكم بالشفاء».