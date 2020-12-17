مي سليم وميس حمدان تُجريان مسحة كورونا بعد إصابة شقيقتهما "دانا"

أجرت كل من مي سليم وميس حمدان مسحة كورونا بعد إعلان شقيقتهما دانا حمدان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكانت نتيجة كل منهما سلبية.

وعلمت «الوطن» من مصادر قريبة من الأختين "ميس ومي"، أنهما بمجرد معرفه إصابة شقيقتهما بكورونا أجرتا مسحة وظهرت النتيجة سلبية.

وكانت "دانا" أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «إيجابي كورونا».

وكتبت دانا «الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا، ادعوا لي تعدي على خير، كنت حابة جدا أطلع لايف وأرد على كل أسئلتكم النهارده بس مش قادرة خالص، إن شاء الله تتعوض أول ما أتحسن اليومين الجايين، دعواتكم بالشفاء».

ويعرض للفنانة مي سليم مسلسلها الجديد «خيط حرير» مع الفنانة مي عز الدين، على قناة ontv.

ونشرت «مي» صورة تجمعها مع أبطال العمل منهم محمود عبدالمغني، ونيكولا معوض، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة «مسلسل خيط حرير قريبًا على قناة ontv».

ويُشارك في بطولة «خيط حرير» مع الفنانة مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، وهنا مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.