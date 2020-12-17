أحمد أمين يجري اختبار «لغات الحب الخمس» لمنى الشاذلي

أجرى الفنان أحمد أمين، اختبارا للإعلامية منى الشاذلي، يدعى اختبار «لغات الحب الخمس»، حيث وجه لها العديد من الأسئلة بشأن الأشياء التي تحبها، وبعدها قال لها النتيجة وهي أن لغتها في الحب هي أن تحظى بوقت جيد بتركيز مع من تحبهم.

وعلقت «الشاذلي»، على النتيجة قائلة إن هذا أمر جيد، ليرد عليها: « ده أصعب طلب.. أنتوا كلكم كدة.. وأنا مراتي كدة.. لكن أنا طلعت بحب كلمات التشجيع».

عادة غريبة في وقت الحظر

وعن أزمة فيروس كورونا، وطريقة قضاء وقت الحظر، قال «أمين» إنه مارس هواية غريبة، وهي أن يتحدث مع أصدقائه الممثلين ويسألهم كيف يطور الإنسان نفسه، وأعطوه عددا من النصائح تصلح لأي عمل، ومن أهمها الخروج من منطقة الآمان، وتتجرأ من وقت لآخر على عمل شيء مختلف، وأن يتخلص الإنسان من «شنطة الخدع» التي يقدمها لجمهوره لكي لا يصبح الممثل مملًا، إضافة إلى القراءة والاضطلاع.

إعلان في المنزل

وأضاف «أمين» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أنه في فترة الحظر عاد مرة أخرى لعمل فيديوهات «30 ثانية»، وحتى عندما عرضت عليه إحدى الشركات عمل إعلان طلب منهم ألا يرسلوا أكثر من 3 أشخاص فقط، خوفا من العدوى، وصوروا الإعلان من منزله، وهو أغنية «شغال من البيت»، لافتا إلى أنه أضاف جملة «أنا راجل البيت» في الأغنية، معقبا: «كان نفسي أقولها وملقتش فرصة أقولها غير في الأغنية».

تفاصيل برنامج «الفاميليا»

وكشف أنه قدم برنامج «الفاميليا»، لأنه يحب الأجواء الأسرية، واكتشف أن أبنائه يحبون أن يحتضنهم ويقضي معها وقتا جيدا، موضحا أنه وضع اختبار لغات الحب الخمس في إحدى الحلقات.

وحل أبطال مسلسل «ما وراء الطبيعة» ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، حيث تحدثوا عن تفاصيل وكواليس العمل في المسلسل، الذي شارك إنتاجه محمد حفظي، ومن رؤية وإخراج عمرو سلامة.