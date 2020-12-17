أحمد أمين: «مكنتش بعرف أعوم وتعلمت السباحة في مسلسل ما وراء الطبيعة»

قال الفنان أحمد أمين، بطل مسلسل «ما وراء الطبيعة»، إن هناك بعض المشاهد التي يحبها جدًا في المسلسل، ومنها مشاهد الأحلام، كما أنه يحب أسطورة «النداهة»، وبالتالي يحب هذه الحلقة من المسلسل، مشيرا إلى أن ما يسمى بـ«ما وراء الطبيعة» سوف يظل في الحياة لأن البشر يطلقونه على كل شيء لا يستطيعون تفسيره، مضيفا بسخرية: «يعني لو من 20 سنة سألوني تؤمن بالنداهة ولا (الزووم ميتينج) هقولهم النداهة طبعا».

مجهود بدني في بعض المشاهد

وأضاف «أمين» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أن بعض المشاهد كان بها جهد بدني كبير، مثل مشاهد البحر، واضطررت إلى أخذ دروس في السباحة، والغوص، ساخرًا من منظره أثناء السباحة: «بصي.. مطلعين ترابيزة من تحت المية.. أنا مكنتش بعرف أعوم، ولما بروح مع ولادي المصيف، بخلص كتابين ومش بلمس المية.. لكن المسلسل كسر عندي مسألة المية، وأخدت دروس في السباحة، وتحولت إلى قطعة إكسسوار».

تفاصيل مشاهد الطيران

وتابع أن مشاهد الطيران تحتاج إلى العديد من الأسلاك، وتحتاج إلى لياقة بدنية عالية، وكانت مؤلمة بدنيا، لأنه شخص غير رياضي، وبعد المسلسل فكر في ممارستها، مشيرا إلى أنه يستطيع تعلم بعض الأشياء في وقت قليل، ولا يرفض تعلم شيء جديد، وتعلم خط الرقعة من أجل الكتابة في بعض المشاهد، حيث أصر المخرج على ذلك، مضيفا: «ممكن أتعلم أي آلة موسيقية في 48 ساعة».

منشور عمرو سلامة

وعلق «أمين» على المنشور والتعليمات التي نشرها المخرج عمرو سلامة، قبل عرض المسلسل، قائلا: «قصده وغرضه شريف الولد يا عيني، وهو بيهزر مع الناس، ولكن بعض الأشياء استفزت الناس.. وأنا كنت لسة هشيره، ولما لقيت الهجوم بعته في لحظة».

وكشف أنه ترك القاهرة وذهب إلى أسوان، لمدة أسبوع، وكان سعيدا جدا في هذا الوقت، وتابع ردود الفعل، مشيرا إلى أنه ارتدى جلبابًا وحاول تقليل التوتر.

وكان عمرو سلامة، مخرج المسلسل، نشر تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، قبل عرضه قائلا: "مسلسل ما وراء الطبيعة سيكون متاحا على نتفليكس بعد ساعات، الخميس 5 نوفمبر العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الحبيبة، تمنياتنا جميعا كصناع للعمل لتجربة المشاهدة:

* المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا.

* يا ريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت.

* تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت.