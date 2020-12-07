أحمد أمين عن الاشتباه في إصابته بكورونا: أهملت شويتين

طالب الفنان أحمد أمين، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد أمين، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "أنا رجعت تاني أحاول أعمل كل احتياطات الاحتراز من نضافة وتباعد وتطهير وخلافه".

واستطرد "من غير رعب، بس حسيت إني أهملت شويتين، خدوا بالكم من نفسكم".

وبشأن إصابته بفيروس كورونا، قال أحمد أمين "أنا الحمد لله بخير، وماعنديش مشكلة لغاية دلوقتي، بس الاحتياط واجب".

وشارك أحمد أمين بمسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.

وحقق مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يعرض على منصة "نتفليكس" نجاحًا كبيرًا، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وكشف الفنان أحمد أمين، عن الصعوبات التي واجهته خلال تجسيده شخصية "رفعت إسماعيل" في مسلسل "ما وراء الطبيعة" على المستوى النفسي الشكلي وطريقة الحديث، لافًتا إلى أنه كان يشعر بمسؤولية كبيرة جدًا وهو يعمل على الشخصية، حيث عمل "بروفات" كثيرة من أجل أن تظهر الشخصية بهذا الشكل للجمهور.

وأشار إلى أن وجود مسلسل من صناعة مصرية 100% على شبكة عالمية مثل "نتفليكس" ومترجم بعشرات اللغات، ويُطرح في 190 دولة في نفس التوقيت، فرصة كبيرة لنقل الدراما المصرية والفن المصري لمستوى عالمي، وخاصة في مجال الدراما والمسلسلات، متمنيًا أن يكون المسلسل إضافة لسمعة وشهرة وجمال الفن في العالم العربي.