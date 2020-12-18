فكر وهي تنفذ.. نيسان تبتكر سيارة جديدة للقيادة عبر إشارات المخ

يركز مصممو نيسان على المستقبل، وهو أمر واضح من خلال النظر إلى بعض أحدث منتجات العلامة التجارية مثل سيارة أريا كروس أوفر الكهربائية، وسيارة Z بروتو الرياضية الجديدة الاختبارية، لكن هاتين السيارتين هما مجرد نقطة تحول من حيث التصميم.

واليوم، كشف نائب رئيس نيسان ديزاين أمريكا، ديفيد وودهاوس، ومصمم نيسان السابق جايبوم «جي بي تشوي»، عن مفهوم يعطينا لمحة مبكرة عن المستقبل البعيد للعلامة التجارية.

أطلق «جى بى تشوى»، النموذج الذي أطلق عليه اسم «Nissan GT-R (X) 2050»، الرسومات والعروض الأصلية لهذا المفهوم، عندما كان لا يزال طالبًا في كلية «ArtCenter» للتصميم، وكان فى فترة تدريب في «Nissan Design America»، فقررت الشركة أنها ستطور النموذج الكامل الذي تراه.

يبلغ طول السيارة النموذجية «GT-R X» المنخفضة الارتفاع 10 أقدام وطولها قدمين فقط، وهي أقرب إلى دراجة خارقة على أربع عجلات، من السيارة الفائقة التقليدية، كما قال وودهاوس نائب رئيس نيسان ديزاين أمريكا.

من أجل قيادة «GT-R X»، كان السائقون مستلقين على بطونهم، ورؤوسهم على المحور الأمامي وأيديهم وأقدامهم على كل عجلة، كما لو كانوا يطيرون فوق الطريق.

ويتطلب الأمر أيضًا ارتداء بدلة خاصة تتضمن خوذة للاتصال من المخ إلى السيارة، وهو مفهوم مستقبلي ألمحت إليه نيسان في الماضي، ويتخيل «تشوي» أن مفهوم «GT-R X» الخاص به سيكون «آلة يمكن ارتداؤها»، وهو شيء يشبه الهيكل الخارجي المستقبلي.

يقول «تشوي»: «الهياكل الخارجية تجعل الناس اليوم أقوى من خلال ارتداء الهياكل الميكانيكية، وحاولت أن أتناسب مع حجم جسم الشخص بقدر ما أستطيع، كما لو كنت أرتدي سيارة، أردت أن أبتكر شكلاً جديدًا للآلة ليس وسيلة للقيادة، إنها المساحة التي يتحول فيها الإنسان والآلة إلى واحد».

يقول وودهاوس: "كانت فكرة طرحها "جى بى" تدور حول إظهار تقنية الاتصال العاطفي التي يمكن أن تخلقها والفائدة التي يمكن أن تقدمها للعملاء".

أما بالنسبة "جى بى تشوي" ، فقد انتهى تدريبه مع شركة نيسان ديزاين أمريكا في وقت سابق من هذا العام، و أعجبت الشركة كثيرًا بمفهومه "GT-R "X والقصة التي تكمن وراءه ، على الرغم من أنه يعمل الآن بدوام كامل في الاستوديو، لذا توقع المزيد من التصميمات المذهلة منه في المستقبل.

فكرة نيسان هذه تكمن فى قيادة هيكل يبدو كسيارة خارقة من خلال إشارات من المخ كفكرة من الخيال العلمى تريد تطبيقها فى 2050، وهى أن تكون أنت والآلة جسم واحد يمكنك التحكم به من خلال إشارات المخ، وتشبه أن تقود السيارة من خلال التفكير فى الشئ الذى تريده أن تفعله السيارة، فتستقبل الخوذة الإشارة من المخ وتوجه السيارة إلى الاتجاه التى تريده.