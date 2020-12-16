قارن قبل الشراء.. مواصفات وأسعار «إم جي 5» و«نيسان صني»

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، وتأتي كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مقارنة بين سيارتين، من فئة السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وجرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما "إم جي 5" و"نيسان صني".

نيسان صني

- تتميز سيارة إليزيه، بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة.

- ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات.

- تستهلك 6.9 لتر وقود لكل 100 كم.

- تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية.

- سرعتها القصوى 178 كم/ساعة.

- عدد المقاعد 5 والأبواب 4.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، وتأتي في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالتالي:

الفئة الأولى: مانيوال / بيز لاين 2021، بسعر 180 ألف جنيه.

الفئة الثانية: أتوماتيك / بيز لاين 2021، بسعر 201 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: أتوماتيك / MIDLINE 2021، بسعر 214.500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة: أتوماتيك / SUPER SALOON 2021، بسعر 225.55 ألف جنيه.

إم جي 5

- تحتوي على محرك بسعة 1500 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 120.

- تبلغ أقصى سرعة لها 180 كيلومترًا في الساعة.

- أقصى عزم للدوران النيوتن 150.

- تستغرق وصولًا لأعلى سرعة 100 كيلومتر، 12.5 ثانية.

- بها ناقل حركة أوتوماتيك، من نوع CVT.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر، 5.5 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي بعدة فئات في السوق المصرية، وأسعارها كالتالي:

الفئة الأولى: أوتوماتيك/ CLASSIC 2021، بسعر 217 ألف جنيه.

الفئة الثانية: أوتوماتيك/ COMFORT 2021، بسعر 238 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: أوتوماتيك/ LUXURY 2021، بسعر 255 ألف جنيه.