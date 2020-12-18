خطوات استخراج جواز سفر «أون لاين» لو أنت مواطن سعودي

خلال الفترة الأخيرة اتجهت الحكومات العربية نحو رقمنة الخدمات الرسمية، ومنها الحكومة السعودية التي أعلنت عن تقديم خدمة الكترونية لتجنب الازدحام ولتقليل الإصابة بين المواطنين من جائحة كورونا المستجد.

وتعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها في مختلف قطاع الوطن العربي، خطوات استخراج جواز سفر للمواطنين السعوديين عبر المنصة الوطنية الموحدة، ومنصة أبشر، والخدمة مقدمة من وزارة الداخلية السعودية.

خدمة استخراج جواز السفر اونلاين

خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية السعودية، تمكن المستفيد من إصدار جواز سفر جديد، وبالإمكان طلب توصيل الوثائق عن طريق البريد السعودي، دون الحاجة لزيارة مكاتب المديرية العامة للجوازات.

المتطلبات

تسديد رسوم الخدمة، وقيمتها 150 ريال سعودي

خطوات التقديم

سجل الدخول إلى بوابة أبشر أو الدخول بشكل مباشر هنــــا.

اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.

اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر الخدمة اصدار جواز سفر جديد

قم باستيفاء البيانات المطلوبة، وتحميل المستندات

يتم بعدها تحديد كيفية دفع قيمة الرسوم المطلوبة

يمكنك طلب توصيل الجواز عن طريق البريد السعودي

ثم الضغط على قدّم الطلب.

وأطلقت منصة «أبشر» نسخة تجريبية من تطبيق «أبشر» أفراد عبر منصتي Android أو ios، وهي منصة تتضمن وجود عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطن السعودي الحصول عليها من أي مكان حول العالم.

واتخذت المنصة عددا من الاحتياطات لضمان سرية والحفاظ على أمان العملاء ومنها تفعيل البصمة في تسجيل الدخول لزيادة الأمان، كما تم تفعيل الهوية الرقمية والتي تتيح للمستخدم في حال نسيان بطاقة الهوية وجودها بشكل إلكتروني في التطبيق.