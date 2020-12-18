«شيراز» بطلة ماوراء الطبيعة للمشاهدين: أنا غلبانة ومش قصدي أخوفكم

ردت الطفلة ريم عبدالقادر، صاحبة شخصية «شيراز» على الذين خافوا من أدائها في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، وقالت: "مش قصدي أخوفهم أصلا.. وأنا لما اتفرجت على نفسي مكنتش خايفة.. لأنه أنا اللي كنت بعمل (الماسك) وشيراز كانت بتقولهم تعالوا ألعبوا معايا لأن معندهاش صحاب، وهي غلبانة».

وظهرت «عبدالقادر» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، بصحبة دمية صغيرة على شكل «شيراز»، وقالت إن القناع الذي كانت ترتديه في المسلسل يستغرق ما بين ساعتين إلى ثلاثة ساعات.

أصعب مشاهد المسلسل

وقالت: «أنا استمتعت بكل المشاهد التي مثلتها، ولكن أكثر مشهد صعب كان مشهد النار، وهما بيصوروا حرفيا في (بوكس) مفتوح في الجنب، والحمد لله المشهد طلع حلو.. وماما عيطت».

ريم عبدالقادر: أنا سورية

وأضافت: «إحنا سوريين من حلب.. بابا وماما سوريين.. بس أنا وإخواتي اتولدنا في مصر.. وأنا بحب سوريا».

من جانبها، علقت والدة الطفلة على مشهد الحريق في المسلسل، وقالت: «كنت قاعدة على أعصابي في مشهد الحريقة».

آية سماحة: شخصيتي مختلفة عن هويدا

أما الفنانة آية سماحة، صاحبة شخصية هويدا في المسلسل، فقالت إنها بدأت في مجال الفن في سن 11 سنة وكانت تؤدي إعلانات، حتى عملت في مسلسل «جراند أوتيل»، وبعدها عملت في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، وكان لديها فضول غريب حول طريقة أداء الفنان أحمد أمين لشخصية رفعت إسماعيل، مؤكدة أن شخصيتها في الحقيقة بعيدة عن شخصية هويدا في المسلسل.

وحل أبطال مسلسل «ما وراء الطبيعة» ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، حيث تحدثوا عن تفاصيل وكواليس العمل في المسلسل، الذي شارك إنتاجه محمد حفظي، ومن رؤية وإخراج عمرو سلامة.