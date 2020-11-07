"شيراز" طفلة "ما وراء الطبيعة": مش عارفة الناس بتخاف مني ليه

قالت الطفلة ريم عبدالقادر، والتي جسدت دور "شيراز" في مسلسل " ما وراء الطبيعة"، إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في هذا العمل الفني، كون هذا المسلسل نال إعجاب الكثيرين من الجمهور، الأمر الذي جعل أصدقائها ينادونها بـ"شيراز" بسبب دورها في المسلسل.

وأضافت "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنها لن تُغير اسمها من ريم لـ"شيراز"، حتى إن أقدمت يومًا ما على تغيير اسمها، فلن تُسميه "شيراز".

وأشارت إلى أن حلمها هو التمثيل، وأن تكون ممثلة كبيرة وأنها لا تريد أن تكون مثل أي شخصية، بل تكون منفردة بشخصيتها، موضحة في الوقت ذاته، أنها تستعجب من خوف الناس منها، بعد أداء شخصيتها في المسلسل.

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة"، رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسا على عقب، بعد التشكيك في قناعاته العلمية، التي آمن بها طوال حياته.

وتبدأ القصة عام 1969، حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة"، ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهما من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.