وفاة نائب هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم متأثرًا بإصابته بـ كورونا

توفي المهندس عبدالمنعم محمود، (58 عامًا)، نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الفيوم، منذ قليل، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19 المستجد»، في العزل، خلال وضعه على جهاز التنفس الصناعي بغرفة الرعاية المركزة بمستشفى التأمين الصحي.

ومن المقرر أنّ يتم دفن جثمان الراحل، في مقابر الأسرة صباح غدًا الجمعة، طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة في حالات المصابين بفيروس كورونا منعًا لانتشار العدوى خلال دفنه.

في سياق متصل، انطلقت حملات النعي والدعاء للمهندس الراحل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويكسنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، بعدما وصفوه بالأخلاق العالية وطيبته وخدمته للقريب الغريب، مؤكدين أنهم لم يروا منه إلا كل خير.

وكان نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية، قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ 17 يومًا، حيث ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير وأصيب بضيق شديد في التنفس، وتم أخذ مسحة منه لتحليلها والتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وظهرت نتيجة العينة الخاصة به، إيجابية وتأكد إصابته بالفيروس المستجد، ونظرًا لسوء حالته الصحية، وتضاعف الأعراض، تم عزله بمستشفى التأمين الصحي منذ خمسة عشر يومًا، ولكن تدهورت حالته الصحية منذ عدة أيام، وتم إيداعه في غرفة العناية المشددة على جهاز التنفس الصناعي لتنظيم التنفس لديه ومنع زيادة المضاعفات ولكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل ولم يستطع جسده مقاومة ذلك الفيروس اللعين، وتوفي منذ قليل متأثرًا بإصابته.

جدير بالذكر أنّه كان قد تم عمل مسحة لزوجة الراحل وأبنائه الأربعة والذين ظهرت نتائج المسحة الخاصة بهم سلبية، وأكدت عدم نقل العدوى إليهم، كما تم عمل مسحة لزملائه في العمل للتأكد من عدم نقل العدوى لهم.