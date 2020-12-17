جامعة الفيوم تستضيف بطولة «الشهيد الرفاعي» لرفع الأثقال «صور»

استضافت جامعة الفيوم، اليوم الخميس، بطولة «الشهيد الرفاعي 48» لرفع الأثقال، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بمشاركة 14 جامعة مصرية.

تقام البطولة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبحي حسانين، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للجامعات.

وقال الدكتور خالد عطا الله، أنّ البطولة تتضمن منافسات رفع الأثقال في أوزان مختلفة، كما تشمل منافسات لذوي الهمم، ومنافسات للطالبات والطلاب، وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم السبت المُقبل.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّ استضافة جامعة الفيوم للمنافسات القمية يأتي تأكيدًا على ثقة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والاتحاد الرياضي للجامعات في إمكانات جامعة الفيوم حيث نجحت الجامعة في استضافة العديد من الأحداث والفعاليات القمية في الأعوام السابقة.

ورحب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالوفود المشاركة وتمني لهم إقامة مميزة بالجامعة، مشيرًا إلى أنّه سيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى لكل وزن من الأوزان المتنافسة في نهاية البطولة.

على جانب آخر، أعلنت جامعة الفيوم، عن مشاركة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، في فعاليات المسابقة القومية تحت عنوان «رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع- Ever Egypt» والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة عين شمس، بمشاركة 19 فريقا طلابيا من مختلف الجامعات المصرية، وذلك يوم السبت المُقبل في منطقة أهرامات الجيزة «بانوراما 2».

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أنّ المسابقة تهدف إلى خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية وإعداد كوادر هندسية وتأهيل عمالة فنية وباحثين ومصممين بالإضافة إلى دعم وتحفيز الطلاب والمبتكرين ووضع مصر على الخريطة الدولية بالمشاركة في المسابقات الدولية.