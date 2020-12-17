توفير 3600 فرصة عمل جديدة في مصانع الفيوم

استعرض الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فرص العمل المتاحة بشركات ومصانع القطاع الخاص، وكذا المتاح لذوي الاحتياجات الخاصة، وطرق وكيفية الترويج والإعلان لهذه الفرص، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الراغبين في الحصول عليها، فضلاً عن تشجيع الشباب وتيسير الإجراءات لحصولهم على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة لإقامة مشروعات تنموية من خلال المساهمات التي يقدمها برنامج «مشروعك»، بالإضافة إلى قروض التنمية المحلية.

وأكد محافظ الفيوم حرص الدولة على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالباً كافة الجهات المعنية بضرورة التنسيق الكامل لتذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تتموية لتحقيق أكبر فائدة للفرد والمجتمع، لافتاً الى أهمية دعم الشباب وتشجيعهم على تنفيذ المشروعات، وخاصة مشروع تسمين وتربية المواشي، ومشروعات البتلو، وذلك للعمل على تنمية الثروة الحيوانية التي تشتهر بها المحافظة والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة.

واستعرض عرفان الشافعي، وكيل القوى العاملة بالفيوم، عدد الفرص المتاحة بداية من شهر نوفمبر الماضي والتي بلغ عددها 3600 فرصة عمل، لافتًا إلى تشغيل 1834 فرداً، منهم 60 من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً عقد لقاء تشغيلي كل أسبوع مع المواطنين بحضور مديري التشغيل على مستوى المحافظة.

ومن جانبهما، استعرض مسؤوولو «مشروعك» والتنمية المحلية حجم المشروعات والتمويل خلال الفترة الماضية، ونسب زيادة معدلات الإقراض وذلك بعد التنسيق مع البنوك المشاركة في تنفيذ «مشروعك»، بالإضافة إلى عقد محاضرات تعريفية بقروض التنمية المحلية بالوحدات المحلية القروية على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، مديري «مشروعك» والتنمية المحلية بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام الراغبين من الشباب فى الحصول على قروض ميسرة، وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها ومتابعة تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكل المشروعات وإحداث تنمية مجتمعية فى جميع المراكز بالمحافظة.

كما استعرض السكرتير العام المساعد عدد المصانع التي تم تشغيلها خلال الفترة الماضية بالمنطقة الصناعية والتي بلغ عددها 20 مصنعًا، بالإضافة إلى حل مشكلة الكهرباء لخمسة مصانع، وسيتم العمل بها خلال أيام، فضلًا عن توصيل الكهرباء لـ64 قطعة أرض وجاري طرحها للاستثمار.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الثالث للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل والمعوقات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ووكيل مديرية القوى العاملة، ومدير المنطقة الصناعية، ومدير إدارة التنمية المحلية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولي إدارة «مشروعك».