محافظ الفيوم يأمر بزيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال في مستشفى طامية
تفقد المستشفى وراجع رصيد المستشفى من المستلزمات الوقائية والطبية
كتب:
أسماء أبو السعود
08:23 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم يأمر بزيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال في مستشفى طامية
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء اليوم الأربعاء، مستشفى طامية المركزي، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد، بحضور ياسر جمعة رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة طامية.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الااستقبال والطوارئ وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.
وراجع المحافظ خلال تفقده لمستشفى طامية المركزي، رصيد المستشفى من المستلزمات الوقائية، والطبية، موجها بزيادة عدد الأطباء بقسم الااستقبال لتقديم الخدمة الطبية بشكل مناسب للمرضى.
جاء ذلك عقب تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، ومرافقيه، محطة طلمبات البطس الجديدة على مصرف البطس بمركز طامية، للتأكد من اكتمال منشآتها "أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية" والعمل بكامل طاقتها، لحل مشكلة نقص مياه الري بنهاية بحر وهبي وترعة الجمهورية، وتشغيل مشروع كوم أوشيم لاستصلاح 2260 فدان، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس مراد لطفي رئيس قطاع الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلي، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن تفقد المحافظ للمحطة شمل موقع الطلمبات، مشيرا إلى أنه استمع لشرحٍ وافٍ حول عمل المحطة ومكوناتها وطاقتها الانتاجية ومساحة الأراضي التي تروى من خلالها، مؤكداً على تأمين خطوط التيار الكهربي الخاص بالمحطة، وعلى إعداد حصر شامل باحتياجات كافة محطات الري على مستوى المحافظة، للعمل على توفيرها لتكون المحطات جاهزةً بكامل طاقتها.