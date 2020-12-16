محافظ الفيوم يأمر بزيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال في مستشفى طامية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء اليوم الأربعاء، مستشفى طامية المركزي، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد، بحضور ياسر جمعة رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الااستقبال والطوارئ وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.

وراجع المحافظ خلال تفقده لمستشفى طامية المركزي، رصيد المستشفى من المستلزمات الوقائية، والطبية، موجها بزيادة عدد الأطباء بقسم الااستقبال لتقديم الخدمة الطبية بشكل مناسب للمرضى.

جاء ذلك عقب تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، ومرافقيه، محطة طلمبات البطس الجديدة على مصرف البطس بمركز طامية، للتأكد من اكتمال منشآتها "أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية" والعمل بكامل طاقتها، لحل مشكلة نقص مياه الري بنهاية بحر وهبي وترعة الجمهورية، وتشغيل مشروع كوم أوشيم لاستصلاح 2260 فدان، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس مراد لطفي رئيس قطاع الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلي، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن تفقد المحافظ للمحطة شمل موقع الطلمبات، مشيرا إلى أنه استمع لشرحٍ وافٍ حول عمل المحطة ومكوناتها وطاقتها الانتاجية ومساحة الأراضي التي تروى من خلالها، مؤكداً على تأمين خطوط التيار الكهربي الخاص بالمحطة، وعلى إعداد حصر شامل باحتياجات كافة محطات الري على مستوى المحافظة، للعمل على توفيرها لتكون المحطات جاهزةً بكامل طاقتها.