الأعلى لتنظيم الإعلام: سنتبنى مع الأوقاف 15 قضية لرفع الوعي

قال الإعلامي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك مبادرة مطروحة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف منذ شهر، وهناك 15 قضية مدرجة في القائمة تتعلق بحقوق الإنسان وقضية الأديان والأوطان وقضية الخطاب الدين والتعليم في المدارس الأجنبية والهوية الوطنية.

وأكد أنه سيتم طرح هذه القضايا طوال العام المقبل، وسيكون عام قضايا بناء الوعي، وهذه القضايا سيتم طرحها من خلال خطب الجمعة والندوات والصالونات بالتنسيق بين الأوقاف وهيئة الإعلام ودورات تدريبية للدعاة وزيارات للجامعات والتجمعات الشبابية، والغرض هو وجود قواسم مشتركة في قضايا قومية مهمة، مثل الدفاع عن الوطن وقضايا العلم وموقف الإسلام من هذه القضايا لإشاعة أجواء من الفكر المستنير بين الشباب.

ندوات ودورات ومناقشات إعلامية

وأضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم»، المذاع على فضائية on، أنه سيتم طرح كامل للقضية في القنوات بجانب عرض القضايا المستجدة، وسيتم التنسيق لعرض هذه القضايا على الإعلام الخاص والحكومة وستكون هناك مناقشة كبيرة بين معدي البرامج وما تم الاتفاق عليه سيتم طباعته، وهناك مناقشة حول الأديان والأوطان، خاصة أن هناك ظلالا لبعض المفاهيم التي انتشرت وقت الإخوان ومنها محاولة إيجاد علم آخر للدولة بشارة سوداء، ويجب إنقاذ المعاني النبيلة ونشرها في مختلف وسائل الإعلام، بجانب ندوات في الفضائيات بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وزارة الأوقاف أعدت مجموعة من الواعظين والواعظات تم تدريبهم وتعليمها على الفتوى بأسس دينية صحيحة، وهذه القائمة ستكون متاحة لوسائل الإعلام ليستعينوا بها لتسير الدعوة وفقا للأسس الصحيحة في ظل فتوى من أشخاص غير متخصصين، وسيلعب الإعلام دورا هام الفترة المقبلة خاصة أنه المحرك الأساسي لنشر الوعي، مبينا أن وزارة الأوقاف لديها مجموعة كتب دينية ستعمل على رفع الوعي، وسيتم إجراء تنظيم استطلاع رأي عام من أجل الوقوف على مطالب الناس الخاصة بالبرامج الدينية.