كرم جبر: البرامج الدينية تحتاج إلى قوالب جديدة وجاذبة للشباب

قال الإعلامي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وزارة الأوقاف ستنظم دورة للإعلاميين العاملين في مجال البرامج الدينية من أجل إيجاد قوالب جديدة تجذب الشباب بدلا من الاعتماد على القوالب القديمة الجامدة.

جبر: هناك ضرورة لترسيخ الهوية الوطنية

وأضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم» المذاع على فضائية on، أن البلاد تحتاج عقولا من أجل إثراء الآراء ونشر حوار حضارات وديانات، ويجب التعاون لتحديد سمات الشخصية المصرية، وهذا سيكون مشروعا قادما مبنيا، موضحا أنه من الضروري أن يتم عرض الفتوى بشكل يتناسب مع عقل الجمهور، وكذلك تقديمها خلال شكل مبسط، وقائمة القضايا سيتم مناقشتها خلال سنة، ومن بينها قضايا التعليم الأجنبي ونشر الهوية الوطنية، وضرورة ترسيخ الهوية الوطنية والتعريف بالهوية الوطنية، وكذلك معرفة اللغة العربية في ظل فشل بعض الطلاب في معرفة اللغة العربية الأم، مع استطاعتهم كتابة اللغة الإنجليزية وسط غياب الاهتمام باللغة الأم.

سيتم مناقشة 15 قضية هامة خلال عام

وذكر «جبر»، أن وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حددا 15 قضية تهتم بمناقشة الوطنية والعلم وقضية حقوق الإنسان وتجديد الخطاب الديني، وهذا القضايا سيتم مناقشتها خلال عام، ورغم أنها فترة قليلة ولكنها مرحلة أولى من أجل العمل على بناء وعي وطني أفضل للمواطن، خاصة في ظل تشتت هوية الإنسان المصري الذي نحاول اكتسابها مرة أخرى، ليتبلور فكري جماعي واضح للجميع من الشباب وأولياء الأمور والأجداد، خاصة أن الهوية المصرية ممتدة منذ آلاف السنين ولم يتم تغيرها، وتابع: «ستصدر الأوقاف كتيبا يضم أرقام الوعاظ الذي يمكن الاستعانة بهم من أجل تقديم فكر ديني مستنير دون تشدد ليزيح الأفكار الشاذة التي يصرح بها الأشخاص غير المختصين، وأنا عاوز أوجد شباب مؤمنين ببلدهم».