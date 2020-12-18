لو عايز تعمل مشروع ناجح من الصفر.. في 3 خطوات

يرغب كثير من الشباب في انشاء مشاريعهم الشخصية، ولكنهم يعانون دائمًا من كيفية البدء، وكيفية الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم، خاصة إذا كانت أفكار تتعلق بالتكنولوجيا، أو أفكار غير مألوفة، وتحتاج إلي الدعم المادي والفني والمتابعة، حتى وصول المشروع إلى درجة مناسبة.

وقال رائد الأعمال رضوان الجبلي، إن أهم عامل لنجاح المشروعات هو التمويل، وهو ما يشغل بال المستثمر الناشئ، موضحًا أن هناك بعض الأمور التي يجب اتباعها لبناء مشروع من الصفر

أولا دراسة الجدوى

نجاح أي مشروع يعتمد على التخطيط، معرفة تكلفة المشروع، وقيمة تأجير مقر أو شراءه وأيهم أفضل، العمالة، المستلزمات الخاصة بالعمل، المدة التي يتطلبها الأمر حتى تبدأ في جني الأرباح والمكسب، وتأكد أن الأمر في البداية قد يكون محبط، لكن بمجرد استمرار العمل وبناء ثقة مع العمال فأنك تتقدم في العمل.

تأتي بعد ذلك طرق الحصول على تمويل المشروعات، ويمكن أن تكون كالآتي..

المؤسسات المصرفية

بالطبع تعتبر البنوك واحدة من أهم طرق التمويل للمشروعات الصغيرة، وفي السنوات الأخيرة أصبح هناك العديد من المنتجات التي تدعم مشروعات الشباب، ومع ذلك إذا لم يكن لديك ضمانات لنجاح مشروعك فقد تواجه بعض المعوقات.

حاضنات الأعمال

عبارة عن مؤسسات أغلبها تابع لحكومات وآخر تابع للمؤسسات التعليمية، وهي تقدم الدعم المادي والفني والتقني، لكنها تختار مشاريع بعينها مختصة بالتكنولوجيا، وخاصة بالأفكار الجديدة والمتطورة، ومنها ما يقدم خدمات لفترات محددة.

الجمعيات الأهلية

إذا كانت فكرة المشروع بسيطة وتقليدية، فأن هناك عدد من الجمعيات الأهلية التي تقدم تمويل بسيط، على الأغلب لا يتعدى 25 ألف جنيه، لكنها قد تكفي في المشاريع البسيطة والتقليدية.

ثالثا افتتاح المشروع

بعد إجراء دراسة الجدوى، وإيجاد مصدر التمويل، يأتي موعد الخطوة التالية وهي افتتاح المشروع، وفي تلك الحالة يأتي موعد افتتاح المشروع، ويجب في تلك الحالة أن تخصص جزء مناسب للبدء فقط، وهناك بعض الدراسات التي تحدد 20% من ميزانية المشروع يجب أن توضع في حفل الافتتاح وذلك في الدعاية، وحتى تترك انطباع جيد لدي العملاء.