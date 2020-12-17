آخر أخبار مصر.. مشروع لزواج الفتيات.. وتوفير 450 ألف جرعة من لقاح كورونا

اهتمام كبير يوليه المواطن في البحث عن الأخبار الخدمية التي تقدمها له الحكومة والجهات المختلفة، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية، التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

«فرحتهم فرحتنا».. «التضامن» تُطلق مشروع «تيسير زواج الفتيات»

أطلقت «الجمعية الشرعية الرئيسية»، اليوم، مشروعا لتيسير زواج الفتيات بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت شعار «فرحتهم فرحتنا»، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ومصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

«الصحة»: توفير 450 ألف جرعة من اللقاح الصيني ضد كورونا خلال أسبوعين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن توفير الوزارة أكبر قدر ممكن من لقاحات فيروس كورونا المستجد لتغطية المواطنين جميعا ومصر في طريقها لاستلام 450 ألف جرعة من اللقاح الصيني خلال أسبوعين وهناك تعاون كبير مع منظمة الصحة العالمية وفريق آخر يبحث مع شركات الأدوية الكبرى توفير أكثر من لقاح وليس اللقاح الصيني فقط ولن يحصل أي مواطن على لقاح لفيروس كورونا إلا إذا «تأكدنا أنه آمن وفعال».

"الإسكان" تعرض ضوابط البناء الجديدة على الرئيس الأسبوع المقبل

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من وضع اشتراطات البناء الجديدة، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع المقبل وأخذ الموافقة عليها، ومن ثم الإعلان عنها للتعامل بها.

وزير التعليم: لا تعليق للدراسة بسبب كورونا.. والامتحانات في موعدها

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية على الإطلاق لتعليق الدراسة أو إغلاق المدارس خلال الفترة المقبلة، حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، وذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لفيروس كورونا، اليوم، مشيرا إلى أن العام الدراسي يسير بشكل منضبط بعد مرور 9 أسابيع من بداية الدراسة في 17 أكتوبر الماضي.

إلكترونيًا.. تفاصيل تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية لاستمارة الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظات الجمهورية لاستمارة دخول الامتحانات بشكل إلكتروني، بدأت من اليوم وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الجاري.

نقيب المحامين يحذر من التعامل في التصديق على العقود مع «القاهرة الجديدة»

حذر نقيب المحامين رجائي عطية، أعضاء النقابة من التعامل في التصديق على العقود، مع ما تجريه نقابة محامي القاهرة الجديدة، مؤكدا أنها خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة، وكل النقابات الفرعية.

بشرى لـ60 ألف طبيب.. "الأطباء": «الصحة» تتراجع عن إلغاء الإجازات

زفّ الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، بشرى لآلاف الأطباء المصريين العاملين في الخارج، بشأن أزمة تعطيل إجازاتهم من قبل وزارة الصحة، مؤكدا أنّه تواصل مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة، وقيادات وزارة الصحة، وجرى التأكيد بحل الأزمة، وحصول الأطباء على الإجازات، مشيرا إلى أنّ عددا من الأطباء أصحاب المشكلة، اتجهوا للوزارة مرة أخرى، للحصول على إجازة بناء على التواصل الذي تم مع مستشار الرئيس، وحصلوا على إجازاتهم بالفعل من قبل وزارة الصحة.