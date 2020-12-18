برقصة و«تورتة» وأغنية.. نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

احتفلت الفنانة نيللي كريم، منذ ساعات قليلة، بعيد ميلادها الـ46، اليوم 18 ديسمبر، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين والمنتجين والمخرجين وصناع الدراما، في أجواء احتفالية صاخبة في الدقائق الأولى من اليوم الجديد.

وحرص بعض نجوم الفن على مشاركة نيللي احتفالها بيوم ميلادها، وبينهم إلهام شاهين، ويسرا، وآسر ياسين، والمنتج جمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم من الأصدقاء والمعارف.

وتداول محبي نيللي كريم عدة صور وفيديوهات لها ظهرت خلالها وهي ترقص وتغني في عيد ميلادها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، فيما علقت نيللي على الفيديو بـ«إيموشن» يحمل قلوبا.