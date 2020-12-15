نيللي كريم: نعيش مأساة أثناء اختيار "جزمة وفستان" المهرجان الفني

قالت الفنانة نيللي كريم، إن التحضير الفنانات لإطلاتهن بالمهرجانات السينمائية، مأساة بالنسبة إليهن، لأن الإطلالة لا تشمل الفستان الذي سترتديه فقط، لكن هناك "الجزمة والشنطة والشعر والمكيب"، وكل تلك الأمور تحتاج إلى مجهود كبير، وأنها عملية بشكل أكبر لا تستطيع التركيز مع كل تلك التفاصيل، لهذا تلجأ لمتخصصين للمساعدة، وهم من عرضوا عليها فكرة تغيير أسلوب اطلالتها خلال النسخة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت "نيللي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، "كنت قلقانة شوية، بس الفستان كان تحفة وأنا حبيته أوي، وعشان بحب الخياطة والتصميم، فدايما تلاقيني مزعجة، وبعترف بده عشان كدا دايما بطلب من المصصم والميكب ومصفف الشعر يستحملوني، بس في النهاية حقيقي أنبسطت بالنتيجة اللي طلعلت".

وتابعت: "المشكلة كمان أن الفستان لما بنلبسه مرة على أي ريد كاربت لمهرجان، مينفعشي نلبسه تاني، ولا نلبس حاجة شبهه، فكل مرة المصمم الي بيشتغل معانا، بيتعب جدا، لأنه مش بس لازم يعمل فستان شكله حلو، ولكن كمان يكون مش متكرر، وبعدين لايق عليها ولا مش لايق عليها، ولو في عيوب في الجسم لازم يفكر يداريها أزاي، ومصممة فستاني الاخير كانت عارفه كل ده كويس".

واستطردت: "أنا بشبههم زي الدكاترة بالظبط، وأول مرة أتعاملت مع سارة مصممة فستاني الأخير بمهرجان القاهرة، كنت بعمل جلسة تصوير لمجلة، ومكنتش محضرة هما اللي كانوا جايبين الفساتين، واللي لفت نظري ساعتها أن الفينش بتاعهم حلو، فسألتهم مين صاحب الشغل ده، قالولي دي بنوتة مصرية اسمها سارة أونسي، قولوتلهم انا عايزة أكلمها اشكرها وأقولها برافوا على اللي أنت عامله جوا".