أبوالليف لأيمن بهجت قمر: مقدرش أبعد عنك.. وعمر الدم ما يبقى مية

كشف المطرب نادر أبوالليف، تفاصيل خلافه مع ابن شقيقته الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ونجوى إبراهيم، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال «أبو الليف»: «أيمن ابن أختي وأنا خاله واللي بينا دم مش فن لكن آه أنا زعلان منه»، موجهًا له رسالة يقول فيها «يا أيمن أنت ابن أختي وأنا بحبك وبحترمك وبقدرك ومقدرش أبعد عنك وعمر الدم ما يبقى مياه»، مؤكدًا أنه أول من اصطحب أيمن بهجت قمر لاستديو وأول من علمه.

وأضاف أبوالليف: «أيمن كان لسه صغير لما كنت باخده معايا الاستديو وأنا بعمل أغاني»، مشيرًا إلى أنه هو من عرف أيمن بهجت قمر على الوسط الفني.

وتابع: «أنا مقولتش إني عملته ربنا اللي بيعمل وربنا بيسبب الأسباب وأنا كنت سبب»، مشيرًا إلى أن الإبراشي كان السبب في خروجه من مشكلته وظهر معه في الحلقة وتم حل المشكلة معتبرًا أن هذه «جِميلة» من الإبراشي في رقبته.

أبوالليف يوجه رسالة لابن شقيقته

وأوضح أبوالليف أنه غنى من كلمات أيمن بهجت قمر، مضيفًا: «أنا وابن أختي مفيش فرق بينا، وأنا أفرح له وربنا يزيده ويكرمه ويبارك له، ومفيش خلاف بينا عائلي لكن الخلاف الفني بيزول وميهمنيش الخلاف الفني ويهمني إنه ابن أختي».

وتابع: «أنا بحترم أيمن جدا وبعزه جدا وبقدره جدا، وبقوله يا أيمن متنسقش ورا كلام أي حد يقولهولك وأنا بحبك والله وبقولها على الهواء».

واستطرد: «يا أيمن أنت مش عارف غلاوتك عندي وأيمن أنا بحبه في الله دون أي مصلحة ومش عايز حاجة منه والله فنيا ما عايز أي حاجة منه أقسم بالله عايزه ابن أختي وأنا خاله»، موجهًا نصيحة لقمر «ابعد الفن لأن الفن مش دايم ولو دامت لغيرنا مكنتش وصلت لنا وبقوله يا حبيبي حقك عليا لكن أنا مغلطتش».