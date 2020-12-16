أبو الليف يرد على أيمن بهجت قمر: بلاش تستفزني.. وسيبك من المطبلاتية

وجه المطرب نادر أبو الليف، رسالة شديدة اللهجة، إلى الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، بعدما احتدم الصراع بينهما ودخلا في مشادات كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من ارتباط الاثنان بصلة قرابة من الدرجة الأولى.

كان أبوالليف اتهم أيمن بهجت قمر، بالتقصير في حقه، ورد عليه الأخير مطالبًا بالكف عن توجيه الإساءة إليه، الأمر الذي دفع الأول لكتابة منشور عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب نادر أبوالليف، موجهًا رسالته إلى الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، قائلًا: إلى كل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني وجمهوري، ابن أختي اللي أنا خاله الشاعر أيمن بهجت قمر بيستفزني إني اتكلم، وأنا عمّال بقول إنه في مقام ابني وأنا اللي مربيه وأنا خاله وأنا الكبير وساكت، هقول حاجة واحدة فقط لا غير علشان الدنيا كلها تعرف وتفهم ومش هتكلم تاني.

وتابع: أفتكر مين أول واحد أخدك من إيدك معاه ودخلك استوديو وافتكر مين شجعك إنك تكتب، وافتكر مين اللي أخد منك وغنالك أول أغنية في حياتك، وبرضه أنا خالك وأنا الكبير وربنا يكرمك ويوفقك ويباركلك ويفرحك بأولادك ويزيدك من نعيم الله، نجاحك نجاحي واللي بيني وبينك دم لازم تفهم كده، دا لو مش فاهم الدنيا متسابة ومش هناخد معانا غير عملنا في دنيتنا.

واستطرد: وكل المطبلاتية اللي بيطبلولك مش عايزين الخير ليك صدقني اللي منك منك ربنا يوسع رزقك ويفرح قلبك بأولادك، ماتفرحش حد فينا لأنك بعيد عن الفن إنت غالي عندي ومش بقول كده علشان أي غرض أو هدف غير محبة والله، ده للتوضيح مش أكتر علشان بس الناس تعرف وتفهم الصح مين خدم مين ومين ساعد مين ومين قدم مين ومين قبل مين، ده طبعا للتفكر والتذكير فقط لاغير، ماكنتش حابب أفتح بقي قسما بالله وحياة أولادي، بس بجد أشكرك على وقوفك جمبي ومساعدتك ليا بقولها قصاد كل الدنيا شكرا.

ويعاني المطرب نادر أبوالليف، من قلة الأعمال الغنائية، أحياناً يشارك في بعض الحفلات وأحياناً لا يجد، ويحكي لـ«الوطن» أنه منذ عام وهو يعيش على «السلف» بعد انعدام دخله تقريباً، مشيراً إلى أنه رغم معاناته من الناحية المادية، فهو يرفض الكثير من الأعمال التي تعرض عليه، لأنه يرى أنها لا تليق به وبتاريخه الطويل.

وأكد أن كل الأموال التي ادخرها من الفن، اشترى بها سيارته الحالية: «حسابي في البنك 100 دولار و100 جنيه، سايبهم وما بسحبهمش عشان لما أسافر أمريكا، وطلعت من الفن بعربيتي بس، وممكن أبيعها وأجيب عربية أشتغل عليها أوبر، لأن الشغل مش عيب، وأهم حاجة أولادي ياكلوا، والفلوس اللي كانت بتيجي من الفن بتروح في مصاريف وقتها، من ساعة ثورة يناير وأنا عمال أنقط، مرة حفلة هنا أو فرح في مكان معين».

وأشار «أبوالليف» إلى أن السبب الرئيسي في اختفائه الفترة الماضية، كان تغير الذوق العام للمستمع، موضحاً «الناس الآن تفضل أغاني المهرجانات التي تعرض عليا الآن وأرفضها بشدة»، مؤكدا أنه يرفض أيضاً العمل في الكباريهات.