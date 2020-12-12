أيمن بهجت قمر يرد على اتهام أبوالليف بـ"التقصير في حقه": كفاية لحد كده

في رسالة مطولة، حرص الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، أن يوضح إذا ما إذا كان هناك خلافًا بينه وبين المطرب نادر أبو الليف، بعد انفصالهما الفني منذ سنوات، لاسيما بعد تصريحات الأخير بشأن تجاهل "قمر" له وعدم دعمه في الفترة الأخيرة، بالرغم من التعاون الناجح بينهما منذ بداية انطلاق "أبو الليف".

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "فيه موضوع متعلق من 7 سنين، أنا ما اتكلمتش فيه بس واضح إن الفنان نادر أبو الليف اللي بتجمعني بيه صلة قرابة، مصمم إنه يخليني اتكلم".

وتابع: "وأنا هتكلم بالأصول واحترامًا لصلة القرابة، أكتر من مرة نادر طلع بيلمح إننا قصرنا معاه أو حاجات من هذا القبيل، في عام 2009 لما اشتغلنا أنا وتوما والملحن محمد يحيى وقدمنا أول ألبوم لـ"أبوالليف" من إنتاجنا، احنا ما استخسرناش أي حاجة معاه وعملنا ألبوم كسر الدنيا".

واستطرد "واللي حضراتكم ماتعرفهوش إننا لما تعاقدنا مع جمال مروان شركة ميلودي في وقت عزها وعز قنواتها، اتفقنا أنا ويحيى وتوما على إن المبلغ اللي هتدفعه ميلودي هنقسمه على أربعة، وما فكرناش إننا أسماء، وإن نادر صوت جديد، وبعد ما نحسب مثلًا التكلفة الفعلية الكبيرة للألبوم، وأعتقد الكواليتي كان واضح يعني إحنا كنا جدعان معاه وأوي كمان، وكنا كمنتجين بناخد نسبة احنا التلاتة 10%، لكل واحد يعني لو أبو الليف طلع فرح كان بيطلع لي 300 جنيه".

واستكمل: "المهم حصلت مشاكل وميلودي كانت بتقفل وحصل بينا وبينهم مشاكل وقضايا وكان أبو الليف هيتوقف، ولكن نجحنا إننا نتعاقد مع شركة نجوم ريكوردز ومضينا معاهم، وتاني قسمنا مبلغ التعاقد على 4 برغم إني كنت بطلع خسران كل ألبوم ومابكملش أجري كشاعر في الأغاني بس كان حماسي طاغي للتجربة، نزل الألبوم وقت الإخوان وماعملش جو وابتدت البلد تدخل في ظروف صعبة".

وتابع: "وفي وقت الإعلان الدستوري لمرسي والبلد في مظاهرات وواقفة، ابتدى نادر يضغط، هو أنا ليه مش بنزل حفلات؟ فين الكليبات؟ فين الأفراح ؟.. مع إن الشعب كان قاعد عند الاتحادية والتحرير وقتها، هو نجح في وقت صعب، فضل يضغط وراح باعت رساله لكريم الحميدي اللي كان مسؤول وقتها في نجوم ريكوردز وكريم موجود وكانت رساله مش لطيفة، وطلب وقتها فسخ التعاقد معانا ومع نجوم ريكوردز".

وأضاف أيمن بهجت قمر: "أنا وقتها اتصدمت، إفسخ مع نجوم ريكوردز، مع توما، مع يحيى، بس مش معايا أنا !! المهم عاملناه بمنتهى الاحترام والرقي، وفسخنا بالحسنى وكالعاده نجوم ريكوردز محترمين، واتنازلوا عن الشرط الجزائي وخسرنا تعاقد محترم جدًا عمرنا ما هنعرف نعوض ربعه النهاردة".

واستطرد أيمن بهجت قمر: "المهم لما مامشيتش الدنيا ابتدى يلمح بتقصيرنا معاه في اللقاءات والتزمنا الصمت، سمعت كلام من عينة إن أنا مانع ظهوره في القنوات، واستغربت إنه شايفني بالقوة والسطوة دي، وكلام كتير بيوصلني بس مش ده المهم، من سنتين لقيت الفنان أحمد فهمي بيرشحه لتتر مسلسل الواد سيد الشحات، رحبت جدًا وعادي والأغنيه نزلت".

واختتم كلامه قائلًا: "أنا حقيقي مش فاهم لحد دلوقتي هو بيقول ليه كده وعايز إيه وإحنا قصرنا في إيه؟.. ربنا يوفقك يا نادر ويكتب لك الخير في حياتك ومن فضلك كفاية لحد كده".