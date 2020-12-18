محاكمة موظف هدد زوجته بإرسال صورها للمدير: «صورني تحت الدش»

واقعة مؤسفة، تخلى فيها موظف عن نخوته، بعدما رفع يده عن مسؤوليات أسرته، إذ التقط خلسة صورا خاصة لزوجته وأثناء الاستحمام، وهددها بإرسالها إلى مديرها في العمل، ولم يكن هذا الفصل الوحيد في الرواية المخجلة، إذ سبقته تفاصيل كثيرة يندى لها الجبين، قبل أن تتدخل النيابة العامة بالسويس، وتحيل الزوج إلى محكمة الجنح، لاتهامة بابتزاز زوجته بصورا التقطها لها تحت «الدش» في عش الزوجية.

واستمعت نيابة السويس، إلى أقوال «د. م.»، ضحية زوجها، الذي أرسل صورها الخاصة إلى شقيقها من أجل تهديدها، بعدما تظلمت من حفظ بلاغها، وتم عرض المذكرة على المحامي العام للسويس.

وكشفت السيدة للنيابة، بداية أزمتها مع زوجها، قائلة: «كان قايلي إن مرتبه 5 آلاف جنيه، وعنده قرض سيارة، وكان بيديني 500 جنيه كل فترة طويلة، وأنا بصرف مرتبي كله على البيت، وأدخل جمعيات عشان أقدر أتحمل مسؤوليتهم".

مع زيادة الأعباء، بدأت السيدة تطالب زوجها، بالإنفاق على أبنائه، لكن كان رده جاهزا، بإنهم من مسؤوليتها: «قلتله لأ أنا مسؤوليتي تربية العيال وأنت المصاريف، وبقى يروح يتغدى عند مامته، وطول اليوم معرفش عنه حاجة، ويسيبنا من غير أكل أو شرب أيام طويلة، وأكلمه ميردش وبيتهرب مني، وفي الآخر قالي هديكي 100 جنيه، وماليش دعوة بالأكل، كلوا عدس».

وكانت الزوجة، قد روت تجربتها في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل التعنيف الذي تعرضت له على يد زوجها، الذي كان يضربها ويرفض الإنفاق على بيته، إذ أقامت ضده قضية، تبين أن راتبه يصل إلى 14 ألف جنيه، إذ هددها إذا لم تتنازل عن القضايا سيفضحها بصورها الخاصة، وبالفعل أرسل صورتها «تحت الدش»، إلى شقيقها، وهدد بإرسالها إلى مديرها في العمل.