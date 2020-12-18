بدء تسليم قطع أراضي «الإسكان المتميز» بـ الفيوم الجديدة الأحد المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 20 ديسمبر 2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الأول المجاورتين «1، 4»، والحي الثاني المجاورات «1، 2، 3»، ومنطقة الامتداد الجنوبي للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحي الأول المجاورة الأولى، القطعتين رقمي «127 - 128»، والقطع بالمجاورة الرابعة، أرقام «15 – 17 – 19 – 21 – 35 – 73 – 94 – 95 – 214 – 223 – 226 – 244 – 116 – 208 - 210»، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بالحي الثاني المجاورة الأولى، القطع أرقام «87 – 39 – 144 – 215 – 226»، والقطع بالمجاورة الثانية، أرقام «181 – 189 - 191»، يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة الثانية أرقام «48 – 142 – 153 – 154 – 155 – 179 - 180»، والقطع بالمجاورة الثالثة، أرقام «45 – 49 – 54 – 60 - 66»، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة الامتداد الجنوبي للكتلة السكنية للمدينة، القطعتين رقمي «54 - 67»، يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، وتخصيص يومي الخميس 24 ديسمبر 2020، والأحد 27 ديسمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.