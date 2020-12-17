ثلاجة هدية من محافظ أسوان لأول أسرة تسكن بعمارات الإسكان المتميز

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، التهنئة لأحد الأسر التي تسملت وحدتها السكنية بمشروع الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد مع منحها ثلاجة هدية.

وقدمت الأسرة شكرها لمحافظ أسوان لاهتمامه منذ تحمل مسئولية المحافظة بحل مشكلة تعثر هذا المشروع الذى توقف العمل به منذ 12 عاماً حيث تم خلال عام فقط تجهيز 840 وحدة سكنية لتسليمها على مراحل بالتجمعين الأول والثاني من إجمالى 2118 وحدة سكنية لتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لجميع الحاجزين بالمشروع.

وقام اللواء أشرف عطية بتفقد مكونات المشروع حيث تابع منظومة المصاعد الكهربائية الجاري تنفيذها بالعمارات السكنية التي تم تسليمها ليتوالى بعد ذلك تنفيذها بالوحدات المتبقية.

وجه المحافظ، الشركات المنفذة بضرورة توحيد نوعية المصاعد بكافة الوحدات السكنية، وترقيم هذه الوحدات والإضاءة، مع الانتهاء من أعمال توصيل الشبكات لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف ودهان البلدورات والتشجير واللاند سكيب، على أن يتوازى إنهاء أعمال التسوية والتكاسى وإنشاء الباركنج الحضارى ليكون ساحات إنتظار للسيارات بالتجتمع الأول والثاني، وكذا المول التجاري بكل تجمع، بالإضافة إلى الانتهاء من المسجد الذي يتم إنشائه في منطقة تتوسط التجمعين لخدمة المقيمين بهم.

وكلف مسئولي الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتسليم باقي الوحدات في المواعيد المحددة طبقاً للجدول الزمني الذى تم الاتفاق عليه.