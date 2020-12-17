نشاط الإسكان في «حياة كريمة»: خدمات صرف صحي وعدادات مسبقة الدفع

«حياة كريمة»، مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير من العام الماضي، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في أنشطة خدمية وتنموية.

وتتنوع الخدمات التي تشملها المبادرة، ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة.

وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمامها بتنفيذ كل المشروعات، لتوصيل خدمات الصرف الصحي، للتجمعات الريفية، التي يقطنها عدد محدود من المواطنين، من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع تكلفة إنشاء محطات المعالجة، وعدم توافر الأراضي اللازمة لإنشاء المحطات بتلك التجمعات الريفية.

حيث شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على ضرورة وضع معايير ونماذج محددة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية على مستوى الدولة، بما يتلائم مع عدد السكان، وخصائص الموقع، وتكليف المكاتب الاستشارية بوضع نماذج محددة للتعامل مع جميع التجمعات الريفية.

كما استعرض وزير الإسكان موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، مشددا على ضرورة تركيبها بجميع الجهات الحكومية، وفي الاشتراكات الجديدة للمواطنين، واستبدال العدادات التالفة بعدادات مُسبقة الدفع، كما تابع الخطة الزمنية التي تم وضعها لاستبدال جميع العدادات، بعدادات مُسبقة الدفع.​

وخلال السطور التالية، سيتم رصد أبرز 10 معلومات عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»:

1- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في 2 يناير العام الجاري.

2- استهدفت المبادرة إشراك المجتمع المدني في أنشطة خدمية وتنموية من شأنها ضمان «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا وتحسين ظروف معيشتهم.

3- تهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.

4- تعمل على تمكين هذه الفئات من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كل مؤسسات الدولة.

5- وفي 17 فبراير انطلق التنفيذ الفعلي للمبادرة في 3 محافظات كخطوة أولى وهم أسيوط وسوهاج وقنا.

6- استهدفت المرحلة الأولى من المبادرة 377 قرية الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر.

7- إجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة «3 ملايين فرد» في 11 محافظة.

8- تستهدف المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

9- المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

10- اعتمد اختيار القرى على خرائط الفقر وتحديد الأولويات وقاعدة البيانات التي انتهت منها الوزارة وتتمثل المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجًا في ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.