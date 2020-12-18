نقل محمد منير إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات طبية

تعرض النجم محمد منير إلى وعكة صحية مفاجئة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كان محمد منير، قد انتهى قبل أسابيع قليلة، من تسجيل أغاني ألبومه الجديد «باب الجمال»، والذي يضم 5 أغانٍ فقط، حيث يعود به للجمهور بعد غياب.

وتعرض محمد منير، لأزمات صحية ونفسية، على مدار العام الجاري، لا سيما بعد رحيل نجل عمه ومدير أعمال محمود منير، قبل 10 أشهر تقريبًا، إذ أصيب بحالة نفسية سيئة.

وتحمل أغاني الألبوم الجديد، أسماء: «توب الفرح»، وهي أغنية فلكلور نوبي، وكذلك «أنا رايق» و«قلبي اتهبل»، و«ارسم حبيب شبهك» و«باب الجمال».

منير يرفض الاحتفال بعيد ميلاده

ورفض منير فكرة الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، لرحيل أعز وأقرب أصدقائه له وهو محمود منير مدير أعماله وابن عمته، والذي من بعد رحيله أصبح الكينج يشعر بالوحدة والكآبة، فمحمود لم يكن مجرد مدير أعمال فحسب بل كان أجندة تحركات وحياة «منير».

وما أشعر «منير» بالضيق أيضا هي الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها صديق عمره وعازف الكولة والناي بفرقته، العازف الشهير عبدالله حلمي، الذي يعد واحدا من أقدم العازفين بفرقته الغنائية.

إضافة لذلك شعور الكينج بالتعب والإرهاق من فترة لأخرى بسبب العملية الجراحية التي أجراها منذ عدة أشهر في الحوض، والتي بسببها قام بالغناء جالسا في أكثر من حفل غنائي.

«منير» يجري جراحة ناجحة مايو الماضي

وأجرى الكينج محمد منير، جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام تحت رعاية اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، مايو الماضي، وأجرى الجراحة الدقيقة اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي وأشرف على فريق التخدير اللواء طبيب هاني نجيب.

الجراحة التي كان من المقرر أن يجريها في ألمانيا فضل أن يجريها في المستشفى الطبي العالمي بما تملكة من أساتذة جراحة عالميين وأجهزة طبية على أعلى مستوى.

وما أشعر "منير" بالضيق أيضا هي الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها صديق عمره وعازف الكولة والناي بفرقته، العازف الشهير عبدالله حلمي، الذي يعد واحدا من أقدم العازفين بفرقته الغنائية.