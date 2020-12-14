كوريا الجنوبية تغلق المدارس بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أمرت حكومة كوريا الجنوبية بإغلاق المدارس اعتبارًا من غد الثلاثاء في العاصمة "سول" والمناطق المحيطة بها، في مسعى للتصدي لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد منذ بدء الجائحة، وفقًا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وستصبح الدارسة في المدارس الواقعة في منطقة العاصمة عبر الإنترنت حتى نهاية الشهر، في أحدث تعزيز لإجراءات التباعد الاجتماعي التي أخفقت حتى الآن في وقف الزيادة في الإصابات.

ويعد إغلاق المدارس خطوة نحو فرض قواعد المرحلة الثالثة من التباعد الاجتماعي، والتي من شأنها أن تغلق رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وقال رئيس الوزراء، تشونج سي كيون، خلال اجتماع لمسؤولي الصحة، إن مثل هذه الخطوة تطلبت مراجعة متأنية، مع تعرض الحكومة لضغوط متزايدة لبذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الإصابات.

ونقل مكتب كيون، في بيان قوله: "الحكومة لن تترد في اتخاذ قرار للانتقال إلى المرحلة الثالثة، إذا رأت أن ذلك ضروري، مع أخذها في الاعتبار آراء الوزارات والحكومات المحلية والخبراء المعنيين".

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بكورونا المستجد، في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.