كوريا الجنوبية تعلق برنامجا سياحيا إلى قرية الهدنة بسبب مخاوف كورونا

ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، في بيان، اليوم، أنها ستعلق برنامج الجولات السياحية إلى قرية الهدنة بانمونجوم مرة أخرى ابتداء من بعد غد الثلاثاء بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إلى أن تعليق هذا البرنامج يأتي بعد حوالي شهر من استئنافه بعد تعليق استمر لمدة عام على خلفية مخاوف من حمى الخنازير الأفريقية.

وقررت الوزارة الكورية، تعليق برنامج الجولات السياحية إلى بانمونجوم مؤقتًا بدءًا من 15 ديسمبر الجاري كجزء من الإجراءات المشددة ضد كوفيد-19، كما تشاورت مع قيادة قوات الأمم المتحدة بشأن تعليق البرنامج.

وكانت الوزارة الكورية الجنوبية، ذكرت في 24 نوفمبر الماضي أنها ستدرس تعليق البرنامج عندما ترفع الحكومة مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث، أي أعلى مستوى، لكنها أجرت مشاورات حول تعليق البرنامج بعد أن رفعت الحكومة مؤخرًا مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2.5 في سول وضواحيها وسط زيادة حادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا.