كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي بالعاصمة بسبب كورونا

قررت كوريا الجنوبية، اليوم، رفع مستوى التباعد الاجتماعي في منطقة مدينة سول، إلى المستوى 2.5؛ الذي يعد ثاني أعلى مستويات الإنذار من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الحكومة اليابانية، أنه سيجري تطبيق المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي، على منطقة العاصمة سول، على مدار الأسابيع الثلاث المقبلة، كجزء من الجهود القصوى لمنع تجدد نشاط "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون، خلال اجتماع حكومي بشأن فيروس كورونا المستجد: "لقد مررنا بفترة حرجة في الحرب ضد وباء كورونا، وعلى الرغم من جهودنا لتشديد التباعد الاجتماعي، فإن أعداد الإصابات اليومية ارتفعت من 400 لأكثر من 500 خلال الأسبوع الماضي".