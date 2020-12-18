الحكومة تبدأ تنفيذ الحضور الجزئي للموظفين بدءا من الأحد

تبدأ الوزارات والهيئات الحكومية من الأحد المقبل، اعتماد قرارات اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المختصة بعودة جداول التناوب في العمل بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا.

وبحسب مصدر حكومي كشف لـ«الوطن» أن إدارات الموارد البشرية بالوزارات ستبدأ في وضع جداول الحضور والانصراف والتناوب في العمل للتنفيذ وفقا لطاقة العمل والمهام، وحتى لا تتأثر دورة العمل تحديدًا في الوزارات الجماهيرية ومكاتب العمل التي تقدم خدمات ومصالح الجمهور.

وأشار المصدر، إلى أن قوة العمل اليومية ستحدد وفقا لطاقة موظفين كل وزارة، والتناوب لن يؤثر على سير العمل.

في 48 ساعة.. تحركات حكومية لمواجهة إصابات كورونا المتزايدة

الأربعاء الماضي، أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لقرارات تستهدف منها وقف حدة زيادة مؤشر إصابات فيروس كورونا في مصر، الذي كسر حاجز الـ500 إصابة منذ الأسبوع الماضي، حيث أعلنت وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة، فضلًا عن حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

أبرز القرارات كانت تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا، ودراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريا من المخالفين، والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات، واستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.

القطاع الخاص تحت نظر الحكومة

في حين ستواصل الحكومة شن حملات التفتيش والمتابعة على الشركات، للتأكد من إتباع إجراءات «مواجهة كورونا»، حيث كشفت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من لم يطبقوا القرار.