تعرف على دليل خدمات البوابة الرقمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف التعامل المباشر بالحضور الشخصي اعتبارا من 31 ديسمبر الحالي، حيث قام الجهاز بدعوة المستوردين المتعاملين معه بالتسجيل على البوابة الرقمية الخاصة به بدون أي مصاريف، والذي قام بإطلاقها لتقديم الخدمات الخاصة به إلكترونيا التي تشمل خدمات الاستيراد والتراخيص للأفراد والشركات بعد وقف الحضور الشخصي، وذلك تسهيلا على المتعاملين لتقديم الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية، ويقدم الجهاز خدماته على الفور بعد التسجيل على البوابة الرقمية، دون الحاجة للتوجه لأحد فروع الجهاز.

وتشمل البوابة الرقمية للجهاز القومي للاتصالات خدمات تراخيص الطيف الترددي، وخدمات المستوردين والأجهزة وخدمات المعاهد اللاسلكية وتشمل كل فئة كما يلي:

خدمات تراخيص الطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

تتضمن خدمات تراخيص الطيف الترددي بالجهاز القومي للاتصالات ما يلي:

الخدمات الثابتة وتشمل طريقة الحصول على ترخيص جديد، وطريقة تجديد الترخيص وتعديل الترخيص وإلغائه.

الخدمات المتنقلة التي تشمل ترخيص جديد، وطريقة تجديد ترخيص، وتعديل ترخيص، وإلغاء ترخيص.

الخدمات البحرية وتشمل طريقة الحصول على ترخيص جديد، وطريقة تجديد الترخيص وتعديل الترخيص وإلغاؤه.

الخدمات الجوية التي تشمل طريقة الحصول على ترخيص جديد، وتجديد ترخيص، وتعديل ترخيص، وإلغائه.

خدمات هواة اللاسلكي وتشمل الحصول على ترخيص جديد، وتجديد ترخيص، وتعديل ترخيص، وإلغائه.

خدمة البث الإذاعي SNG التي تشمل ترخيص جديد، تجديد ترخيص، إلغاء ترخيص خدمة بث إذاعي.

خدمات الأقمار الصناعية VSAT التي تشمل طريقة الحصول على ترخيص جديد، وتجديد ترخيص، وطريقة إلغاء ترخيص والمستندات المطلوبة.

خدمة ربط الشبكات التي تتضمن ترخيص جديد، تجديد ترخيص، وإلغاء ترخيص.

خدمات المستوردين والأجهزة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

تتضمن خدمات المستوردين والأجهزة ما يلي:

خدمات أجهزة ومعدات الاتصالات تشمل إجراءات ومستندات الحصول على شهادة اعتماد النوع

خدمات تصاريح استيراد التي تشمل الإجراءات والمستندات المطلوبة لخدمات إصدار تصريح استيراد أجهزة اتصالات، وتجديد تصريح استيراد أجهزة اتصالات، وتعديل تصريح استيراد أجهزة اتصالات

خدمات تجميع وتصنيع الأجهزة ويشمل إجراءات ومستندات الحصول على إصدار تصريح تصنيع/تجميع أجهزة اتصالات، تجديد تصريح تصنيع/تجميع أجهزة اتصالات، تعديل تصريح تصنيع/تجميع أجهزة اتصالات.

كما تقدم البوابة الرقمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات المعاهد اللاسلكية.