آخر ظهور لــ«الكينج» محمد منير قبل نقله إلى المستشفى (صور)

أصيب الفنان محمد منير، لأزمة صحية طارئة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نُقل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكان الظهور الأخير لـ محمد منير، قبل أيام، خلال مُشاركته في فيلم تسجيلي قصير عن لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، الذي من المُقرر عرضه مساء اليوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.

وظهر محمد منير، خلال الأيام الماضية، ويبدو عليه الوزن الزائد، وعلامات الإجهاد، ورغم حالته الصحية إلا أنّه قرر المُشاركة في الفيلم التسجيلي.

وتأتي مُشاركة محمد منير، في الفيلم، دعمًا لمؤمن زكريا، في أزمته الصحية الأخيرة والتي أبعدته عن الملاعب، حيث يأتي ذلك رغم أن «الكينك» معروفًا عنه انتماءه للقلعة البيضاء.

وانتهى الفنان محمد منير، قبل أسابيع، من تسجيل ألبومٍ جديد، يعود من خلاله إلى الجمهور، بعد غياب طويل، ومن المُقرر طرحه نهاية الشهر الجاري.

وتحمل أغاني الألبوم الجديد، أسماء: «باب الجمال» و«قلبي اتهبل»، و«ارسم حبيب شبهك»، و«أنا رايق» و«توب الفرح»، وهي من نوعية أغاني الفلكلور النوبي.

يذكر أنّ محمد منير، قد رفض الاحتفال بعيد ميلاده السادس والستين، في شهر أكتوبر الماضي، لتعرضه لأزمات صحية ونفسية شديدة، لاسيما بعد رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود منير، مطلع الشهر الماضي، إذ بات يشعر بحالة من الوحدة.

وكان محمد منير، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه لن يُحيي أي حفلات ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، مكتفيًا بانتهاءه من تسجيله ألبوم «باب الجمال».

وكانت «ساقية الصاوي» قد أعلنت عن تنظيم حفل عرائس، للفنان محمد منير وفرقته الموسيقية، يوم الخميس يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري، الساعة الثامنة مساء، ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.