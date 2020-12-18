بدء كشط شارعي توفيق خشبة و26 يوليو غربي أسيوط تمهيدا لرصفهما

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن رئاسة حي غرب، تواصل أعمال كشط شارعي محمد توفيق خشبة، و26 يوليو الرئيسي، بحي غرب أسيوط، وإزالة طبقات الأسفلت القديمة؛ تمهيدا لرصفه.

وأكد المحافظ في هذا السياق، على ضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظة ووحدة مشروع الرصف، لاستكمال أعمال رصف الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بالقرى والمراكز، وكذلك أعمال رد الشئ لأصله، طبقا للخطة الموضوعة مسبقا، ما يساهم في تحسين حالة الطرق بالمحافظة ورفع جودة وكفاءة تلك الشوارع خاصة عقب إزالة الطبقة المتهالكة.

ولفت المحافظ إلى اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 مشيرا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق لتسهيل النقل والانتقال من خلالها.

وأضاف محافظ أسيوط، أن رئاسة حي غرب أسيوط، بالتنسيق مع مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة، تواصل أعمال كشط شارعي محمد توفيق خشبة و26 يوليو الرئيسي بحي غرب أسيوط وإزالة طبقات الأسفلت القديمة تمهيداً لرصفه.

كما وجه برفع كافة التعديات على حرم الطريق وإزالة الإعلانات المخالفة على أعمدة الإنارة والحوائط وتركيب كشافات إنارة جديدة وبلدورات للأرصفة باستخدام معدات المشروع والحي، وبمشاركة محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، ومسؤولي وحدة الرصف، استكمالا لخطة المحافظة لرصف وتمهيد وتسوية وكشط الشوارع والمطبات وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة واستكمال أعمال الرصف بالمراكز والأحياء.

وأوضح أن أعمال التسوية والتمهيد وإزالة المطبات تتم في ساعات متأخرة خلال الفترة المسائية تفاديًا للزحام المروري أو تعطيل حركة المرور لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية.