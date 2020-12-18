إزالة 344 حالة إشغال طريق في البحيرة

في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لجميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق الاحتياطات والتدابير الوقائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أسفرت حملات إزالة الإشغالات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، اليوم الجمعة، عن رفع 344 حالة إشغال بدمنهور، عبارة عن حالات ثابتة ومتحركة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور والرحمانية وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال طريق، ثابتة ومتحركة.

وفي مدينة دمنهور، جرى رفع 196 حالة إشغال مخالفة بالميادين والشوارع بوسط مدينة دمنهور، وفي حوش عيسى تم إزالة 54 حالة إشغال طريق من الشوارع بمناطق المرور وكوبري خلف وشارع 23 يوليو ووسط المدينة.

وتم تحرير 8 محاضر مخالفة لبعض الكافتيريات، ومصادرة 26 شيشة، وإغلاق محل سروجي سيارات، لمخالفة مواعيد الإغلاق الرسمية، وعدم استخراج التراخيص اللازمة للنشاط الخاص به بالرحمانية.

جاء ذلك، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لجميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وفي وقت سابق، شنت الوحدة المحلية بحوش عيسى، بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، حملة موسعة لإغلاق السناتر ومقار الدروس الخصوصية، في إطار توجهات الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة الطلبة والطالبات.

أسفرت الحملة عن إغلاق 4 سناتر للدروس، وتشميعها بالشمع الأحمر، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.