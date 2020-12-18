مصادر: محمد منير تعرض لأزمتين صحيتين في أسبوع واحد

تعرض محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات المتخصصة في جراحة المخ والأعصاب بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن منير تعرض لأزمتين صحيتين خلال أسبوع واحد، حيث نقل إلى مستشفى دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر بعد تعرضه لوعكة في بداية الأسبوع، وخرج بعدها الفنان حين استقرت حالته الصحية.

محمد منير يتكتم على تعرضه لأزمة صحية

وأشارت المصادر إلى أن محمد منير تكتم على تعرضه للأزمة الصحية الأولى لعدم إثارة قلق المقربين منه وجمهوره عليه، بخاصة أنه يستعد لطرح ألبوم جديد بعنوان «باب الجمال» ويضم 5 أغنيات: «توب الفرح»، وهي أغنية فلكلور نوبي، و«قلبي اتهبل»، «أنا رايق» و«باب الجمال»، و«ارسم حبيب شبهك».

كان محمد منير أجرى عملية في مفصل الحوض في بداية عام 2020، أثرت في حركته إلى حد ما، ليس هذا فحسب فقد تعرض الفنان إلى عدد من الوعكات الصحية بالإضافة إلى فقده مدير أعماله وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، وهو ما تسبب في دخوله حالة نفسية سيئة.

يذكر أن آخر ما طرحه الكينج محمد منير أغنيته الجديدة «الناس في بلادي»، عبر قناته على يوتيوب وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وشارك منير في الكليب المذيعة نجوى إبراهيم.

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان محمد منير، والذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو بناء على رغبة الفنان، على أن يتم تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.

ورفض منير فكرة الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، لرحيل أعز وأقرب أصدقائه له وهو محمود منير مدير أعماله وابن عمته، والذي من بعد رحيله أصبح الكينج يشعر بالوحدة والكآبة، فمحمود لم يكن مجرد مدير أعمال فحسب بل كان أجندة تحركات وحياة «الكينج».