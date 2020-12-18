رئيس «الأسمرات»: الانتهاء من تسكين الحي خلال 6 أشهر (فيديو)

قال حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، إن اليوم دعا محافظ القاهرة لإقامة شعائر صلاة الجمعة بحي الأسمرات 3، والتي تم تسكين بها حوالي 5000 وحدة حتى الآن، وفي خلال 6 أشهر سيكون الانتهاء من تسكين المرحلة الثالثة ويكون قد تم تسكين 18300 أسرة بالأسمرات، كاشفا أن مسجد تحيا مصر المقرر افتتاحه اليوم بالحي يسع لـ 1600 مصلٍ وهو مسجد كبير وعبارة عن سرح، وهو مسجد غير عادي من المساجد المعدودة على أصابع اليد الواحدة المميزة، حسب وصفه.

وأضاف الغندورخلال حديثه مع محمد أبوعيط، مراسل شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يتم عمل عمليات تعقيم كل جمعة ويوميا خلال الصلوات الـ5 ويتم اتباع العلامات للتباعد، ويحضر كل مصلٍ المصلية الخاصة به، مؤكدا أن حي الأسمرات به 3 دور للعبادة مسجد في تحيا مصر 2، وتحيا مصر 3، وكنيسة تم افتتاحها الأسبوع الماضي، والأهالي دائمي التردد عليها للصلاة.

وكشف الغندور أن الحي يعمل في حملات ترك الأبواب الخاصة بالمخدرات، وحتى الآن تم الانتهاء من 12 ألف شقة من أصل 17 ألفا، وتم علاج 265 شخصا، بالإضافة لمبادرات العنف ضد المرأة ووزارة الثقافة ووزارة الصحة ومبادراتهم.

ومن المقرر أن يفتتح، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد الأسمرات 3، ويشاركه الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وافتتحت وزارة الأوقاف 596 مسجدا، منذ أول سبتمبر الماضي وحتى اليوم كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203، وتتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 45 مسجداً في 12 محافظة.