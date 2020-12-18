3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في افتتاح مسجد تحيا مصر الأسمرات 3 (صور)

تواصل وزارة الأوقاف سلسلة التطوير داخل المساجد، وافتتاح المساجد الجديدة، في إطار خطة الدولة المصرية لإعمار بيوت الله عز وجل مبني ومعني، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد الجديدة بالمدن الجديدة دعويا وفكريا.

ويفتتح، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد الأسمرات 3، بحضور ومشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

ويؤدي خطبة الجمعة بالمسجد الدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف، ويتناول موضوع الخطبة «الوقاية خير من العلاج» للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا بصفة خاصة.

45 مسجدا فى 12 محافظة.. تعرف علي خارطة افتتاح المساجد اليوم

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 45 مسجداً في 12محافظة، وذلك في إطار خطة عمارة المساجد على مستوى إحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها وترميمها. ومنذ أول سبتمبر الماضي وحتي اليوم إفتتحت وزارة الأوقاف 596 مسجدا، كما وصل إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليارات جنيه في 6 سنوات كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203.

وبحسب وزارة الأوقاف فإن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم ستكون في محافظات جنوب سيناء حيث يتم افتتاح مسجد وادي مكتب بقرية وادي فيران مركز أبو رديس، وفي الغربية سيتم افتتاح 3 مساجد، وفي البحر الأحمر سيتم افتتاح مسجدين، وفي المنوفية سيتم افتتاح 4 مساجد، وفي القاهرة سيتم افتتاح مسجد الأسمرات 3، وفي الفيوم سيتم افتتاح 5 مساجد، وفي بني سويف سيتم افتتاح مسجد الرحمة بقرية شريف باشا مركز بني سويف

وفي قنا، سيتم افتتاح 4 مساجد، أما في الوادي الجديد،سيتم افتتاح 3 مساجد، وفي الجيزة سيتم افتتاح مسجدين، وفي أسيوط سيتم افتتاح 7 مساجد، وفي دمياط سيتم افتتاح 12 مسجد